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«Що можна побачити, можна вбити»: Генерал Девід Петруес - про уроки війни в України, армію РФ та прогноз на зиму
Значного уповільнення військових дій протягом зими не буде - українські збройні сили продовжуватимуть наступати, звільняючи від ворога свою територію, вважає генерал США у відставці Девід Петреус. Також він припускає, що удари по російській території триватимуть, але не будуть вирішальним фактором у цій війні, на відміну від процесів, які відбуватимуться всередині російської армії. Крім того, сказав він, Пентагон та воєначальники усього світу уважно вивчають перебіг бойових дій в Україні, який змінює розуміння війни на планеті. Голос Америки поспілкувався з Петреусом минулого тижня під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.
Генерал Петреус – колишній командувач міжнародними об’єднаними збройними силами в Іраку, пізніше - голова Центрального командування Збройних сил США та командувач об'єднаними Збройними силами коаліції в Афганістані. З вересня 2011 по листопад 2012–го - обіймав посаду директора ЦРУ в уряді президента Барака Обами, але пішов у відставку, після того як стало відомо про його позашлюбний зв'язок із жінкою, яка писала його біографію, та звинувачень у тому, що він надав їй певні секретні матеріали для роботи над книгою.
Сьогодні Петреус – віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). Нещодавно інститут видав доповідь, присвячену попереднім висновкам щодо ходу війни Росії проти України у перші 5 місяців.
«Вражає, що Україна - країна, розміром менше однієї третини Росії, і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин, зараз має більшу та більш боєздатну армію, ніж Росія. І вона продовжуватиме відвойовувати свою територію, звільняти територію, захоплену Росією з 24 лютого», - говорить він.
В умовах зими українська армія матиме перевагу, переконує генерал:
"Українці, звичайно, воюють за свою державу і у своїй країні. Громадяни зроблять усе можливе, щоб підтримати своїх солдатів. Якщо солдат постукає в двері громадянина України і скаже: "Привіт, чи можу я погрітися і з’їсти миску супу?" Очевидно, що відповідь буде: "Так, будь ласка".
Також, говорить він, українці краще оснащені, одягнені та знають місцевість. Натомість Росія, говорить Петреус, використовує своїх погано підготовлених солдат як гарматне м`ясо, що може з часом викликати проблеми для РФ.
«Будь-хто з автоматом може створити проблеми, але це не ті організовані, злагоджені та боєздатні підрозділи, які виставляє Україна», - підсумовує генерал.
Петреус вважає, що Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, навіть якщо це викликає певні побоювання на Заході.
«Я думаю, що й надалі тут буде небажання, аби Україна використовувала надану Заходом зброю щоб атакувати Росію, через страх якоїсь Третьої світової війни чи чогось подібного. Я не вважаю, що це зовсім безпідставно. Однак, я думаю, цілком закономірно, аби Україна відповідала Росії на її дії зброєю, яку має, і вони роблять це дуже вражаюче», - говорить він.
Втім, на його думку, ці атаки не стануть визначальним фактором, який вплине на розвиток протистояння.
«Більшим фактором є величезні втрати, яких Росія зазнає в Україні, і ці тіла повертаються додому. Повертаються тяжкопоранені, які поступово починають викликати запитання серед російського населення - і можна це побачити в російських опитуваннях - про природу цієї війни, як вона йде і чи варто її продовжувати. В якийсь момент Володимиру Путіну доведеться визнати, що це не може далі продовжуватися. Він поки що цього ще не бачить», - передбачає генерал у відставці.
Російська армія має цілий ряд недоліків, які впливають на її боєздатність, вказує Петреус.
«Вони показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими та одноканальними. Будь-хто, хто має поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати, якщо солдати критикують своїх офіцерів, а потім завантажити це в соціальні мережі», - каже він.
Петреус говорить, що усі зусилля росіян вражають своєю некомпетентністю: навіть коли вони мали змогу та час підготувати війська перед вторгненням 24 лютого, вони цього не зробили. В якийсь момент, каже генерал, російська армія може почати розвалюватися зсередини. Але коли це станеться – передбачити важко.
"Це залежить від кількох різних факторів, зокрема від того, чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану, додаткові ракети, боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї. Інший фактор полягає в тому, наскільки серйозними є втрати для Росії. Що станеться, коли російські солдати почнуть говорити: "Це божевілля - вони, українці, воюють за незалежність, за свою землю, а ми навіть не впевнені, чому ми тут, це погано йде", - вказує генерал.
У свою чергу, на настрої в російській армії також впливає низка факторів, включно із погодою взимку.
«Чи, наприклад, ґрунт твердий і мерзлий, щоб українські танки могли об'їжджати ті перешкоди, які росіяни мають на дорогах, наприклад на Херсонщині? Чи можуть вони досягти такого прогресу, який вплине на російських солдатів, спричинивши масову здачу в полон, дезертирство?» - каже він.
У той же час, Захід буде продовжувати значно нарощувати військове виробництво та постачання зброї Україні, переконує Петреус.
Перебіг військових дій в Україні, говорить він, змінює розуміння сучасної війни в усьому світі. Із Голосом Америки він поділився двома із багатьох уроків цієї війни. Перший з них – лідерство на найвищому рівні має значення.
«Президент Зеленський - чудовий стратегічний лідер, який блискуче виконав чотири завдання стратегічного лідерства. А саме – генерування правильної головної ідеї чи стратегії, ефективне її донесення, контроль за реалізацію та визначення, що потрібно удосконалити, щоб робити це знову, і знову, і знову», - підсумовує Петреус.
А от Путін, каже він, з цими чотирьома завданнями лідера не впорався:
«Президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення. Очевидно, він приймав катастрофічно погані рішення, комунікація була жахливою, виконання було жахливим, і вони, здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні».
По-друге, каже Петруес, ця війна, яка ведеться із найбільшою кількістю засобів розвідки та артилерії в історії, змінює розуміння, що є, а чого немає в зоні досяжності противника. Він розповідає, що коли він був офіцером піхоти на внутрішньому німецькому кордоні, побутувало прислів’я: «По тому, що можна побачити, можна влучити, а якщо можна влучити, можна вбити», правдивість якого була більш доведена під час сьогоднішньої війни між Росією та Україною.
«Бо в нас не було безпілотників, не було всіх засобів розвідки, спостереження, які дозволяють ідентифікувати, бачити штаби противника, його матеріально-технічні засоби, його казарми, його виробничі потужності. У глобальному вимірі, ви починаєте думати, що можна було б зробити, скажімо, в гіпотетичному театрі в Індо-Тихоокеанському регіоні, коли ви можете усе побачити, всього досягнути, все вбити», - говорить генерал.
І над цим, говорить він, працює Пентагон та збройні сили країн світу.
«Це справді досить драматичний приклад того, чому ми маємо переосмислити нашу структуру сил, платформи, які ми маємо, як ми можемо посилити стійкість і інші важливі компоненти. І це те, чим зараз займається Пентагон».
У Вашингтоні Петреус взяв участь в Аспенському безпековому форумі, який є одним із провідних зібрань з національної безпеки та зовнішньої політики в США. У ньому беруть участь члени уряду США та інших країн, керівники компаній, провідні науковці та відомі журналісти. Вже 14 років форум відбувається влітку в місті Аспен у Колорадо та вже другий рік – у Вашингтоні взимку.
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Повернення Криму може бути «червоною лінією» для Кремля, турбуються у Вашингтоні – NBC News
Приватний американський телеканал NBC News повідомляє, що деяких чиновників у Вашингтоні стурбувало нещодавнє повідомлення представника адміністрації президента Джо Байдена членам Конгресу про те, Україна має військовий потенціал, щоб повернути Крим.
Кореспонденти NBC News повідомили у п’ятницю, що деякі чиновники, з якими вони розмовляли, стурбовані тим, що будь-який широкомасштабний наступ, який загрожує контролю Росії на півострові, може підштовхнути Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.
В окремому інтерв'ю телеканалу NBC News генерал США у відставці Баррі Маккефрі сказав, що «Путін не потерпить втрати Криму».
«Це є місцем, де розташований порт Чорноморського флоту Росії, – каже генерал у відставці. – Це буде зміною до стратегічного напрямку війни».
Маккефрі додав, що він «не думає, що українці намагатимуться це зробити», і що це було лише «публічним повідомленням, що така можливість існує».
У закритому брифінгу для членів Палати представників щодо України в четвер вранці взяли участь державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директор Національної розвідки Авріл Гейнс і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
Раніше інший колишній американський генерал, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес заявляв, що якщо українські сили «здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу в Севастополі та базу ВМС». На його думку, це означає, що «російські сили не здатні втримати Крим». Як він наголошує в свої численних інтерв'ю, «українці мають намір звільнити Крим до кінця літа».
Американський експерт Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла вважає, що виділення Криму в окрему категорію і деякі пропозиції, які лунають у Вашингтоні щодо того, що для початку переговорів про мир Київ має пообіцяти не намагатися звільнити півострів, є короткозорою тактикою.
Україна не може відмовитися від Криму, бо це є частина її майбутньої безпеки, вважає Міхта.
«Мені незрозуміло, чому існують вагання щодо майбутнього статусу Криму, оскільки деякі аналітики стверджують, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від Криму в рамках післявоєнного врегулювання. Якщо Росія збереже Крим, Україна ніколи не буде в безпеці» – вважає Міхта.
Деякі оглядачі зауважують, що в нещодавньому інтерв’ю впливовому британському часопису The Economist, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навмисно оминав питання Криму. Як припускає низка українських оглядачів, це було зроблено для того, щоб не викликати подальших занепокоєнь щодо можливої реакції Росії на звільнення Криму, який Росія анексувала ще у 2014 році.
Як зазначають кореспонденти NBC News, нині адміністрація Байдена обговорює, чи потрібно поставити Україні більш потужну зброю, зокрема ракетні системи ATACMS та Patriot, ATACMS, танки.
Раніше цього тижня низка американських видань повідомили з посиланням на американських офіційних осіб, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну системи протиракетної оборони Patriot.
Пентагон поки не підтвердив цю інформацію.
Після появи повідомлення про наміри передати системи Patriot Україні Росія попередила про можливі «непередбачувані наслідки» для США, якщо адміністрація Байдена передасть ці установки Україні, Кремль також назвав такий крок «провокаційним».
Речник Державного департаменту США заявив наприкінці тижня, що «провокаційні кроки», «надходять лише з Росії». Він нагадав, що агресором у цій війні є Росія.
Адміністрація Байдена неоднократно наголошувала, що вважає суверенною територією України всі тимчасово окуповані Росією території, включно з Кримом.
Як повімовив «Голос Америки», директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що Москва намагається залякати Захід, але, наразі американська розвідка «не бачить чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї».
Німеччина відкрила перший плавучий термінал газу, щоб компенсувати газ з Росії
ВІЛЬГЕЛЬМСХАВЕН, Німеччина, 17 грудня (Reuters) – Швидкість, з якою Німеччині вдалося побудувати та ввести в дію перший плавучий газовий термінал, щоб замінити втрачені поставки російського газу, має слугувати моделлю для нової, більш спокійної німецької економіки, сказав канцлер країни Олаф Шольц під час відкриття терміналу.
90-кілотонний Hoegh Esperanza, плавучий термінал регазифікації зрідженого газу, у майбутньому зможе постачати достатньо газу для 50 000 домогосподарств на рік. Планується запустити в роботу більше плавучих терміналів зрідженого природного газу.
«Багато хто казав, що цього року його побудувати буде неможливо, — сказав Шольц. - Працюючи разом, ми можемо досягати результату дуже швидко: це новий темп Німеччини».
Більшість робіт із забезпечення поставок енергії для промислової машини Німеччини виконувались із шаленою швидкістю: 26 км трубопроводу, що з’єднує новий термінал із існуючими мережами, було закладено лише за п’ять місяців. Німеччина сподівається ввести 30 мільярдів кубометрів імпортних потужностей до кінця наступного року
Вторгнення Росії в Україну в лютому змусило Німеччину, яка десятиліттями процвітала завдяки великій кількості російського газу, шукати альтернативні джерела енергії, коли вона вирішила, що не бажає фінансувати війну Москви.
Незважаючи на багатство та промислову могутність найбільшої економіки Європи, Німеччину часто критикували за її повільність у розбудові інфраструктури, візантійські структури управління та традиції ретельних консультацій, що часто гальмували роботу.
Проекти, які нескінченно відкладалися, як-от новий аеропорт Берліна, відкритий із недостатньою пропускною спроможністю через десять років, або новий транспортний вузол для міста Штутгарт, змусили говорити про те, що німецький слон не може танцювати.
«Швидкість, з якою ми побудували це, має бути моделлю для майбутнього будівництва інфраструктури, — сказав Шольц. - Не лише для цієї станції, а й для багатьох інших».
- Голос Америки
США не перебувають у війні з Росією, а єдиний агресор в цій ситуації - Росія, - в Держдепі реагують на заяву Путіна про Patriot
Сполучені Штати продовжуть надавати підтримку Україні для захисту суверенітету та територіальної цілісності, а також притягувати Росію до відповідальності за скоєні злочини. Так відповів речник Держдепу США, на запит журналістів, прокоментувати заяву російського уряду щодо можливої передачі Україні протиповітряних систем Patriot.
Щодо коментарів Москви, я зазначу, що провокаційні кроки, зроблені в ході цього конфлікту надходять лише з Росії. Не треба забувати, що Росія - агресор в цій ситуаціїВедант Пател
Уряд Росії заявив про можливі "непередбачувані наслідки" для США, якщо адміністрація Байдена передасть Україні ці системи ППО, а також назвав такий крок "провокаційним".
"Щодо коментарів Москви, я зазначу, що провокаційні кроки, зроблені в ході цього конфлікту надходять лише з Росії. Не треба забувати, що Росія - агресор в цій ситуації", - заявив Пател.
Він додав, що "США не ведуть і ніколи не вели війну з Росією. Ми робимо саме те, що президент [США Джо] Байден сказав президенту [Росії] Путіну - якщо Росія атакуватиме Україну, ми надаватимемо безпекову допомогу для того, щоб Україна могла захистити себе, свій суверенітет та територіальну цілісність".
Москва нападає на цивільну інфраструктуру, сказав Патель. "Вони атакують квартирні будинки, крамниці, лікарні, дитячі майданчики, музеї, пологові будинки, - сказав він. - За дев'ять місяців конфлікту, Росія вдарила по більше ніж 200 цілях, пов'язаних з українською енергетичною інфраструктурою, погрожуючи холодом та голодом, змушуючи цивільних полишити свої домівки посеред зими".
Пател заявив, що наразі не має повідомлень про новий пакет допомоги США.
В інтерв'ю Голосу Америки заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер також не підтвердила повідомлення американських офіційних осіб Голосу Америки цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити системи протиракетної оборони Patriot в Україну.
«Але я можу сказати, що протиповітряна оборона - наш головний пріоритет, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби протиповітряної оборони, включаючи NASAMS», – сказала вона, додавши, що допомога США розвинулася, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.
13 грудня стало відомо, що Пентагон має намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. На запит «Голосу Америки» неназваний високопосадовець Міноборони США підтвердив цю інформацію. Президент США Байден відмовився коментувати можливість передачі.
- Голос Америки
ЦРУ: лідера Китаю непокоять поразки РФ в Україні та ядерна риторика Кремля
Китай занепокоєний невдачею російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню, вважає голова американської розвідки.
Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.
«Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах», – сказав Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS.
Як сказав Бернс, «було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні», бо за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили «безмежну дружбу».
Але межі цього партнерства проявилися вже за кілька тижнів – Пекін не постачає зброю до Росії для використання на війні в Україні, сказав Бернс.
«Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні, – сказав Бернс. – Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству».
На запитання про те, що найбільше турбує керівництво ЦРУ у цьому конфлікті, Бернс, кар’єрний дипломат, який зіграв важливу роль у укладенні ядерної угоди з Іраном, і колишній посол США у Росії відповів, що це – ядерна риторика Кремля.
«Я вважаю, що було дуже небезпечне бряцання ядерною зброєю, яким займаються Путін та інші навколо нього», – сказав Бернс і додав, що заради цієї розмови він зустрічався з головою російської розвідки Сергієм Наришкіним.
За словами Бернса, Москва намагається залякати Захід, але, він наполягає, що наразі американська розвідка «не бачить чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї».
«Ми дуже чітко дали зрозуміти, президент дуже чітко дав зрозуміти росіянам, які серйозні ризики це буде мати. Я вважаю, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян», – сказав Бернс.
Як повідомляв «Голос Америки», у середині листопада під час зустрічі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Росію від використання ядерної зброї.
На зустрічі, що пройшла в Анкарі, директор ЦРУ попередив російську сторону про наслідки застосування ядерної зброї та небезпеки для стратегічної стабільності внаслідок таких дій.
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