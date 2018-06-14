Reuters: Українська влада не реагує на хвилю насильства з боку радикальних угруповань

Українські органи влади недостатньо реагують на дедалі більше випадків атак і залякування з боку радикальних угруповань, заявивли в четвер правозахисні організації. Як пише Reuters, у відкритому листі на адресу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генерального прокурора Юрія Луценка, правозахисники осудили органи влади з приводу бездіяльності поліції у відповідь на хвилю насильства проти етнічних меншин, активістів за права жінок, а також ЛГБТ.

«Не дивує, що кількість насильницьких атак і погроз з боку таких угруповань збільшується, коли недостатня відповідь з боку органів влади надсилає месидж, що такі акти толеруються, заявили представники організацій Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders та Freedom House.

«Ми закликаємо вас вдатися до ефективних заходів для запобігання і припинення актів, які сприяють ненависті й дискримінації, а відповідальних за це людей віддати правосуддю».

Ця критика ставить у невигідне становище українські органи влади, які різко відкидають твердження Кремля і російських засобів масової інформації про те, що в Україні поширені праві та ультранаціоналістичні угруповання.

З часу приходу до влади в Україні підтримуваного Заходом уряду у 2014 році Україна отримала мільярди доларів доларів фінансової допомоги, в цьому також від Європейського Союзу, частково в заміну на зобов’язання дотримуватися міжнародних стандартів прав людини і демократичних норм.

Проте правозахисні організації кажуть, що поліція рідко розпочинає слідство або притягають винуватців до відповідальності після щонайменше двох десятків насильницьких атак або погроз з боку радикальних груп з початку цього року, пише Reuters.

У листі наводиться деяка кількість інцидентів, включно з атакою на поселення ромів у квітні, коли замасковані чоловіки переслідували групу жінок і дітей, жбурляючи каміння і застосовуючи перцевий спрей після підпалення їхніх шатер.

У травні в Чернівцях приблизно п’ятдесят членів радикального угруповання припинили «Фестиваль рівності».

«Тоді поліція забрала організаторів заходу й учасників поза місце проведення заходу, кажучи, що була бомбова погроза, тоді як нападники атакували їх, жбурляючи важкі предмети, включно з молотками», сказано в листі.

«Ми дотепер не маємо інформації про те, чи розпочато слідство в справі того інциденту», читаємо у зверненні, повідомляє Reuters.

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