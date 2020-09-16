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Імідж США у світі погіршився через негативні оцінки дій щодо COVID-19

Міжнародне дослідження американського Дослідницького центру П’ю (Pew Research Center) вказує на падіння репутації Сполучених Штатів у світі з огляду на те, як Америка діє в умовах епідемії коронавірусу.

Опитування в 13-ти країнах виявило, що у середньому лише 15% вважають, що США правильно й ефективно реагували на поширення COVID-19.

«У кількох країнах рівень позитивних поглядів на США впав до найнижчого рівня за майже двадцять років, відколи центр почав проводити опитування з цим питанням», - вказано у висновках центру.

Репутація Америки за останній рік надалі знизилася серед багатьох ключових союзників та партнерів.
Pew Research Center

Показовим прикладом дослідники називають Велику Британію, де позитивні погляди на США сягли рекордно низького рівня - 41%.

У Франції позитивно на США зараз дивляться лише 31%, що відповідає періоду весни 2003 року, коли французько-американські відносини були напружені через розбіжності стосовно війни в Іраку.

Серед німців авторитет США також впав і позитивно на Америку дивляться лише 26% (у березні 2003 року показник становив 25%).

Дослідники вказують, що на противагу цьому у заможних країнах Західної Європи, а також в Австралії, Канаді, Південній Кореї та Японії набагато позитивніше оцінюють дії Міжнародної організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також Європейського Союзу.

Окремо результати вказують на низький рівень популярності президента Дональда Трампа, якого позитивно оцінили в середньому лише 16%, а зокрема у Бельгії - лише 9% опитаних.

Позитивніше на Трампа дивляться ті європейці, які назвали себе прихильниками праворадикальних партій, зокрема 33% прихильників Партії Брекзиту в Британії, 34% німецьких прихильників партії Альтернатива для Німеччини і 45% прихильників іспанської партії Вокс.

Серед шести лідерів згаданих в опитуванні найвищу довіру отримала канцлер Німеччини Анґела Меркель 76%, а за нею йде французький президент Еммануель Макрон 64% та британський прем’єр-міністр Борис Джонсон 48%.

Дослідницький центр П’ю повідомляє, що у зв'язку з обмеженнями, пов’язаними з коронавірусом, опитування проводили по телефону в період між 10 червня і 3 серпня, охопивши 13 273 дорослих в Австралії, Бельгії, Великій Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Південній Кореї, Франції, Швеції та Японії.

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