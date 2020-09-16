Імідж США у світі погіршився через негативні оцінки дій щодо COVID-19

Міжнародне дослідження американського Дослідницького центру П’ю (Pew Research Center) вказує на падіння репутації Сполучених Штатів у світі з огляду на те, як Америка діє в умовах епідемії коронавірусу.

Опитування в 13-ти країнах виявило, що у середньому лише 15% вважають, що США правильно й ефективно реагували на поширення COVID-19.

«У кількох країнах рівень позитивних поглядів на США впав до найнижчого рівня за майже двадцять років, відколи центр почав проводити опитування з цим питанням», - вказано у висновках центру.

Репутація Америки за останній рік надалі знизилася серед багатьох ключових союзників та партнерів.

Показовим прикладом дослідники називають Велику Британію, де позитивні погляди на США сягли рекордно низького рівня - 41%.

У Франції позитивно на США зараз дивляться лише 31%, що відповідає періоду весни 2003 року, коли французько-американські відносини були напружені через розбіжності стосовно війни в Іраку.

Серед німців авторитет США також впав і позитивно на Америку дивляться лише 26% (у березні 2003 року показник становив 25%).

Дослідники вказують, що на противагу цьому у заможних країнах Західної Європи, а також в Австралії, Канаді, Південній Кореї та Японії набагато позитивніше оцінюють дії Міжнародної організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також Європейського Союзу.

Окремо результати вказують на низький рівень популярності президента Дональда Трампа, якого позитивно оцінили в середньому лише 16%, а зокрема у Бельгії - лише 9% опитаних.

Позитивніше на Трампа дивляться ті європейці, які назвали себе прихильниками праворадикальних партій, зокрема 33% прихильників Партії Брекзиту в Британії, 34% німецьких прихильників партії Альтернатива для Німеччини і 45% прихильників іспанської партії Вокс.

Серед шести лідерів згаданих в опитуванні найвищу довіру отримала канцлер Німеччини Анґела Меркель 76%, а за нею йде французький президент Еммануель Макрон 64% та британський прем’єр-міністр Борис Джонсон 48%.

Дослідницький центр П’ю повідомляє, що у зв'язку з обмеженнями, пов’язаними з коронавірусом, опитування проводили по телефону в період між 10 червня і 3 серпня, охопивши 13 273 дорослих в Австралії, Бельгії, Великій Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Південній Кореї, Франції, Швеції та Японії.

Дивіться також: На боці Лукашенка став російський президент



