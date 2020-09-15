Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Білорусь

“Білоруському народу дуже шкода, що Путін у цій ситуації підтримав диктатора”, - Тихановська

Лідерка білоруського народного руху Світлана Тихановська висловила жаль з приводу підтримки Лукашенка Путіним. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю українській службі Голосу Америки.

Нам, білоруському народу, дуже шкода, що пан Путін в цій ситуації підтримав диктатора, а не білоруський народ. Він же бачить, що вібувається в Білорусі - що нас більшість, що ми не хочемо більше жити з цією владою.
Світлана Тихановська, лідерка білоруського народного руху

“Нам, білоруському народу, дуже шкода, що пан Путін в цій ситуації підтримав диктатора, а не білоруський народ. Він же бачить, що вібувається в Білорусі - що нас більшість, що ми не хочемо більше жити з цією владою. Ми прокинулись і ми хочемо самі вирішувати, як нам жити далі. Ми, білоруський народ, це вважаємо неприйнятним”.

Йдеться про обіцянку Путіна надати владі Лукашенка кредит на 1,5 мільярда доларів, про що політики домовились на зустрічі в Росії. Тихановська додала, що в очах білорусів Лукашенко більше нелегітимний, і до нього немає довіри.

“Люди не сприймають його як президента Республіки Білорусь. Це дає нам підстави говорити про те, що всі його угоди, всі переговори, які зараз були проведені, вони будуть переглянуті в майбутньому після нових чесних виборів, коли до влади прийде новий президент”, - сказала Тихановська.

Британський економіст Тімоті Еш в коментарі Голосу Америки назвав очікуваною новиною ропозицію Путіна надати державний кредит Білорусі. Він нагадав, що коли відбувались протести на українському Майдані, Янукович також їздив до Путіна у Сочі наприкінці 2013 року. Тепер справа про званий «борг Януковича», який Україна не визнає, перебуває в судах.

15 вересня Верховна Рада України ухвалила заяву, в якій йдеться про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі. Документ підтримали незначною більшістю голосів 228 депутатів з 226 необхідних.

Дивіться також: Олександр Лукашенко і Володимир Путін віч-на-віч зустрілися у Сочі.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін віч-на-віч зустрілися у Сочі. Відео
Embed
Олександр Лукашенко і Володимир Путін віч-на-віч зустрілися у Сочі. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Мирослава Гонгадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG