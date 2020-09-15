“Білоруському народу дуже шкода, що Путін у цій ситуації підтримав диктатора”, - Тихановська

Лідерка білоруського народного руху Світлана Тихановська висловила жаль з приводу підтримки Лукашенка Путіним. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю українській службі Голосу Америки.

Нам, білоруському народу, дуже шкода, що пан Путін в цій ситуації підтримав диктатора, а не білоруський народ. Він же бачить, що вібувається в Білорусі - що нас більшість, що ми не хочемо більше жити з цією владою.

“Нам, білоруському народу, дуже шкода, що пан Путін в цій ситуації підтримав диктатора, а не білоруський народ. Він же бачить, що вібувається в Білорусі - що нас більшість, що ми не хочемо більше жити з цією владою. Ми прокинулись і ми хочемо самі вирішувати, як нам жити далі. Ми, білоруський народ, це вважаємо неприйнятним”.

Йдеться про обіцянку Путіна надати владі Лукашенка кредит на 1,5 мільярда доларів, про що політики домовились на зустрічі в Росії. Тихановська додала, що в очах білорусів Лукашенко більше нелегітимний, і до нього немає довіри.

“Люди не сприймають його як президента Республіки Білорусь. Це дає нам підстави говорити про те, що всі його угоди, всі переговори, які зараз були проведені, вони будуть переглянуті в майбутньому після нових чесних виборів, коли до влади прийде новий президент”, - сказала Тихановська.

Британський економіст Тімоті Еш в коментарі Голосу Америки назвав очікуваною новиною ропозицію Путіна надати державний кредит Білорусі. Він нагадав, що коли відбувались протести на українському Майдані, Янукович також їздив до Путіна у Сочі наприкінці 2013 року. Тепер справа про званий «борг Януковича», який Україна не визнає, перебуває в судах.

15 вересня Верховна Рада України ухвалила заяву, в якій йдеться про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі. Документ підтримали незначною більшістю голосів 228 депутатів з 226 необхідних.

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