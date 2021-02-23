Компанії Pfizer та Moderna обіцяють значне збільшення виробництва вакцин від COVID-19

У вівторок представники компаній Moderna та Pfizer заявили про заплановане збільшення поставок вакцин від коронавірусу. У наданих американським законодавцям письмових свідченнях, компанії повідомили про розширення виробництва, яке дозволить виконати додаткове замовлення уряду США зроблене на початку місяця.

Президент Moderna Стівен Ходж повідомив, що до квітня його компанія планує збільшити поставки до 40 мільйонів доз на місяць. До березня його компанія планує доставити 100 мільйонів доз вакцини. Із розгортанням додаткових потужностей компанія планує також до кінця вересня надати ще 200 мільйонів доз.

У Pfizer також заявили про розгортання виробничих потужностей і плани до середини березня почати виробляти 13 мільйонів доз на тиждень. Загалом у компанії планують протягом 2021-го року виробити 2 мільярди доз вакцини. Компанія також погодилась надати 40 мільйонів доз програмі COVAX.

Раніше канал CNN повідомив, що, відповідно до дослідження, вакцини Moderna та Pfizer можуть бути ефективними і проти нових штамів вірусу, включно із південноафриканським.

Компанія Johnson&Johnson також заявила, що за умови схвалення урядом її однодозової вакцини, до кінця березня вона зможе поставити у США 20 мільйонів доз.

"У поєднанні із очікуваними поставками Moderna/Pfizer, у наступні 5 місяців США можуть отримати достатньо вакцин для щеплення понад 90 мільйонів осіб. Виклик буде полягати у тому, щоб провести вакцинацію", - твітує журналіст інформаційної агенції AP Зік Міллер.



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