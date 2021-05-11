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Вакцину Pfizer схвалили для підлітків, але деякі щеплені батьки у США мають сумніви

  • Голос Америки
16-річна Лорен Боренстейн отримує щеплення Pfizer, 3 березня 2021

Вже з четверга у Сполучених Штатах вакцину від коронавірусу компанії Pfizer зможуть отримати діти віком від 12 до 15 років. У понеділок Адміністрація з контролю над харчами та ліками схвалила використання препарату для цієї вікової групи.

Pfizer – це перша вакцина, використання якої в Америці раніше схвалили для людей, молодших за 18 років, із грудня нею також імунізують підлітків 16-17 років. Щеплення двома іншими препаратами, які використовують у США, - Moderna і Johnson & Johnson - зараз роблять лише повнолітнім.

Медексперти схвально відреагували на новину, адже, на їхню думку, вакцинування підлітків пришвидшить вироблення групового імунітету. У США налічують 17 мільйонів дітей віком 12-15 років.

Підлітки отримують щеплення від коронавірусу у штаті Коннектикут, квітень 2021
Підлітки отримують щеплення від коронавірусу у штаті Коннектикут, квітень 2021

Однак багато батьків, навіть тих, які самі отримали щеплення, сумніваються у тому, чи варто вакцинувати дітей, пише USA Today.

Президент Джо Байден раніше закликав батьків імунізувати своїх дітей, адже підлітки можуть як самі заразитися на коронавірус, так і бути переносниками. Він зазначив, що вакцини, окрім аптек, будуть доступні і через лікарів-педіатрів, з якими батьки зможуть обговорити усі питання, які їх турбують.

За даними квітневих опитувань, кожен четвертий американець не хоче робити щеплення проти коронавірусу, ще 5% – не вирішили. Понад 116 мільйонів людей - 35% населення країни - повністю імунізовані.

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