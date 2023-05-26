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Можливість досягти миру між Вірменією та Азербайджаном – найкраща за останні 30 років – Філіп Рікер, колишній високопосадовець Держдепу
Мирний процес між Вірменією та Азербайджаном пожвавився і має найкращі шанси досягти успіху, вважає колишній високопосадовець Державного департаменту Філіп Рікер.
«Зараз, на мою думку, унікальний шанс за останні 30 років з точки зору можливості побачити справжній мир», – сказав у розмові з Голосом Америки Філіп Рікер, який був заступником помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії та старшим радником Державного департаменту з переговорів на Кавказі.
Шлях до мирної угоди через припинення вогню
Коментуючи нещодавні заяви лідерів обох країн про взаємне визнання територіальної цілісності, він сказав, що тепер Вірменія та Азербайджан мають працювати над майбутньою мирною угодою, яка має розпочатися з угоди про припинення вогню.
«Я думаю, що якщо вони продовжуватимуть йти тим шляхом, який пройшли, прагнучи, перш за все, мирної угоди, кажучи, що ми більше не будемо воювати, тому що ми бачимо, що така боротьба приносить лише страждання, обриси ширшої нормалізації стануть дуже чіткими», – сказав Рікер.
За його словами, припинення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном принесе «стабільність і процвітання не тільки для Вірменії та Азербайджану, але й для всього регіону Південного Кавказу». Він додав, що США та Європейський Союз доклали багато зусиль для того, щоб сторони дійшли порозуміння.
«Був імпульс, який почався, коли я ще був в уряді, консультуючи Державного секретаря як старший радник на переговорах на Кавказі. І я дуже радий бачити, що це продовжується», – зауважив Рікер у розмові з кореспондентом Вірменської служби Голосу Америки Арамом Аветисяном.
Баку має говорити з жителями Карабаху – Рікер
Як каже Єреван, головним питанням для Вірменії є права та безпека близько 120 000 етнічних вірмен, які проживають у Нагірному Карабасі, який є міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
Говорячи про права і безпеку жителів Нагірного Карабаху Рікер сказав, що важливо, щоб були забезпечені права всіх жителів регіону, і для цього керівництву Азербайджану потрібно спілкуватися з представниками Карабаху.
«Права та безпеку потрібно забезпечити всім людям. І я думаю, що це обговорювалося в обох столицях, і їм потрібно над цим попрацювати. Я думаю, що Баку повинен спілкуватися з народом Нагірного Карабаху та обговорювати це, щоб вони мали розуміння щодо того, які гарантії та права вони матимуть, як буде забезпечуватися їхня безпека. Баку потрібно буде зосередитися на роботі з усіма людьми, які знаходяться під його владою, щодо гарантування цих прав і безпеки», – сказав Рікер.
Росія намагається зберегти роль посередника
Заява прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна про те, що Єреван готовий визнати анклав Нагірний Карабах частиною Азербайджану, якщо Баку гарантує безпеку етнічного вірменського населення там, пролунала вперше у понеділок під час прес-конференції у Єревані.
Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що Баку не має територіальних претензій до Вірменії, і країни мають можливість виходу на мирну угоду, «враховуючи, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану».
У четвер Пашинян та Алієв 25 травня обговорювали відносини двох країн за посередництва президента Росії Володимира Путіна. Проте після зустрічі в Кремлі не ухвалили спільної заяви за підсумками розмови.
Гірський анклав Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, але визнаний частиною Азербайджану, був джерелом конфлікту між двома країнами Південного Кавказу ще з останніх років перед розпадом Радянського Союзу в 1991 році.
У 2020 році в результаті півторамісячної війни Азербайджан захопив контроль над територіями, які перед тим контролювали етнічні вірмени в та навколо нього, і відтоді періодично закривав єдину дорогу, що з’єднує Нагірний Карабах із Вірменією, від якої анклав отримує фінансову та військову підтримку. Охороняти дорогу, за угодою між трьома сторонами, мали російські війська.
Як зауважують оглядачі, Росія, яке веде війну проти України, намагається зберегти свою роль посередника на Південному Кавказі у той час як західні країни також намагалися знайти точки дотику між Єреваном і Баку.
Раніше, як повідомляли російські ЗМІ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід намагається втрутитися в конфлікт і дискредитувати російську миротворчу політику.
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Шольц «планує» говорити з Путіним, але проти «узаконення» російських загарбань в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув, що після приблизно піврічного розриву прямих контактів з президентом Росії він готується до можливої телефонної розмови з Путіним, щоб сприяти припиненню російської війни проти України.
При цьому Шольц наголосив, що справедливий мир неможливий, якщо Москва сподівається заморозити війну, загарбавши українські території.
Це застереження німецького керівника співзвучне з нещодавніми заявами також британського прем’єр-міністра Ріші Сунака і президента Франції Еммануеля Макрона, що Росія повинна не лише припинити бойові дії в Україні, але й вивести свої війська з української території.
«Росія повинна розуміти, що не може йтися, наприклад, про встановлення якогось холодного миру з перетворенням теперішньої фронтової смуги на новий кордон між Росією та Україною. Це лише узаконювало б путінський грабіж», - подають німецькі ЗМІ слова Олафа Шольца газеті Kölner Stadt-Anzeiger.
Ті сигнали від європейських лідерів лунають разом з активними кроками до посилення обороноздатності України й активізацією дипломатичних зусиль.
Шольц у тому ж інтерв’ю сказав, що він планує розмовляти з Путіним «у належний час».
У середині травня Німеччина вперше за час російського вторгнення приймала українського президента Володимира Зеленського, оголосивши найбільший набір військової допомоги Україні на майже $3 мільярди, включно з танками «Леопард», системами протиповітряної оборони та боєприпасами.
«Саміт миру»
Також і з Києва разом із заявами про наступ з метою визволення захоплених росіянами українських територій лунають і гучні натяки на роботу дипломатії.
Чільний радник президента Зеленського Андрій Єрмак заявив про «близькі до успіху консультації» щодо організації вже цього літа міжнародної зустрічі, які він називає «Саміт миру».
В інтерв'ю агенції Інтерфакс Єрмак сказав, що мова може йти про зустріч, можливо у липні, «декількох десятків» лідерів, серед яких за його словами мають бути представники країн південної півкулі, більшість яких досі відверто не засуджували Росію за вторгнення в Україну.
Раніше Данія заявляла про готовність прийняти таку зустріч у себе.
Андрій Єрмак заявив, що основою того «Саміту миру» мав би бути «український мирний план: 10 пунктів президента Зеленського», але додав, що в Україні «готові почути всі ті країни, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність».
«Ми готові прийняти якісь елементи інших пропозицій», - сказав Єрмак.
10 пунктів Зеленського
Мирні пропозиції України з виділеними десятьма головними положеннями були оприлюднені в листопаді минулого у промові президента Володимира Зеленського до зібрання керівників країн Групи двадцяти в Індонезії:
1. Радіаційна та ядерна безпека.
«Радіаційна безпека має бути відновлена... Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків... Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу...»
2. «Продовольча безпека»
«... Наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі... Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою...»
3. «Енергетична безпека»
«...Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії...»
4. «Звільнення всіх полонених і депортованих»
«Тисячі наших людей – військових і цивільних – у російському полоні. Їх піддають жорстоким тортурам – це масове знущання!.. Маємо звільнити всіх цих людей!..»
5. «Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку»
«... Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів...»
6. «Виведення російських військ і припинення бойових дій».
«... Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією...»
7. «Справедливість»
«... Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною...»
8. «Потреба негайного захисту природи»
«Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу... Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу...»
9. «Недопущення ескалації»
«...Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки... Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України...»
10. «Фіксація закінчення війни»
«Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни...»
- Голос Америки
- Ірина Шинкаренко
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