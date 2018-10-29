Підозрюваний у розсилці бомб у США, згадував "російських братів" у своєму Facebook - WP

В дописах на акаунті у Facebook, який найімовірніше належав особі, підозрюваній в розсилці бомб відомим членам Демократичної партії а також публічним діячам США, серед іншого згадувались російські однодумці та містились посилання на пропагандистські повідомлення, які відображають погляди Кремля на війну в Сирії. Про це пише The Washington Post.

Підозрюваного 56-річного Цезаря Сайока було затримано у штаті Флорида, звідки як встановили слідчі були відправлені конверти із вибуховими пристроями. Сайок мав значну та давню кримінальну історію, а в останній час дуже публічно ідентифікував себе, як прихильника президента США Дональда Трампа.

Сайок неодноразово згадував про "моїх російських братів" на сторінці у Facebook в 2015 році. Після поширення новин про Сайока, Facebook закрив публічний доступ до акаунта. Однак, видання The Washington Post заявляє, що отримало сотні дописів за 2015-2016 роки від дослідника соціальних медіа при Колумбійському університеті Джонатана Олбрайта. Який встиг скопіювати дописи перед тим, як Facebook закрив до них доступ.

Як видається, Сайок підтримував декілька акаунтів у Facebook та у Twitter, де він розміщував багато "селфі" та фото з різних подій. В одному з дописів акаунту, що як видається, пов'язаний з Сайоком йдеться: "брати з Росії родичі великого лідера Puttins сьогодні нас відвідають". Видання вважає, що Puttins може бути неправильно написане "Путіна".

Щонайменше п'ять разів в 2015 – тричі в квітні і по одному разу в червні та жовтні – акаунт у Facebook містив згадки про "моїх російських братів" а також фото Сайока з групою осіб.

Він просто з'являється через чотири місяці і починає невпинно поширювати історії про ІДІЛ та терористів

До арешту Сайок жив біля Маямі, де мешкає численна російська громада і, можливо, в своїх дописах від просто згадував друзів цієї національності, розмірковує видання. В інших випадках Сайок говорить про "моїх італійських братів".

Дописи вказують на фіксацію користувача на різних темах, включаючи спорт, корінні народи Америки та просування бізнесу Сайока. Однак, в квітні 2016 року після того, як він декілька місяців не розміщав дописів у Facebook, тема дописів різко змінилась і була спрямована на звеличення боротьби Сирії проти ІДІЛ.

"Він просто з'являється через чотири місяці і починає невпинно поширювати історії про ІДІЛ та терористів..., - говорить Олбрайт. – Поворот є радикальним... Він знайшов ідеї, які його вже не полишали".

Дописи співзвучні з темами російської пропаганди, де Росія та сирійські проурядові сили змальовуються позитивно в боротьбі з "терористами", наголошує видання. В США офіційна позиція є критичною до авторитарного режиму Башара Асада.

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