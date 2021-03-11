Байден підписав "План порятунку Америки"

Президент США Джо Байден у четвер підписав законопроект про пакет економічної допомоги у зв'язку з пандемією коронавірусу обсягом у 1,9 трильйона доларів, який називають «Планом порятунку Америки». На церемонії підписання була присутня віце-президентка Камала Гарріс.

Напередодні Палата представників схвалила фінальну версію законопроекту після того, як Сенат вніс в документ кілька поправок. Байден привітав прийняття ініціативи, висловивши особливу вдячність спікеру Палати представників Ненсі Пелосі і всім законодавцям, які підтримали законопроект. При цьому законопроект гостро розкритикували у Республіканській партії, де, серед іншого, заявили, що до нього внесені витрати, які непов'язані із подоланням наслідків пандемії, але натомість сприяють політикам-демократам.

Ухвалення масштабного фіскального пакета стало першою великою законодавчою перемогою для президента Байдена.

"Цей закон надасть допомогу дуже багатьом людям по всій країні, який вона потрібна через пандемію", - пише впливова американська громадська організація Американський союз громадянських свобод.

В організації також звернули увагу, що положення законодавства допоможуть меншинам у США, які не мають рівних із білими американцями можливостей у численних сферах.

Напередодні "План порятунку Америки" розкритикував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"90% грошей не стосуються прямо допомоги щодо COVID. Лише 1% грошей спрямовується на вакцини", - твітував Грем, - "Законопроект надає фінансову допомогу нелегальним іммігрантам та в'язням. Він також має кричущі положення про репарації, які пробачають позики виходячи із раси і без будь-якої перевірки матеріального становища. Я сподіваюсь, що американці розуміють, що цей законопроект не стосується COVID. Цей законопроект про соціальний інжиніринг, і являє собою втілення забаганок лібералів. Я передрікаю, що цей законопроект не витримає випробування часом".

Раніше повідомлялося, що президент планує підписати законопроект у п'ятницю. Адміністрація також планує турне по країні для роз'яснення цієї ініціативи. У Білому домі повідомили, що Байден у вівторок відвідає Пенсільванію, а віце-президент Камала Харріс відправиться на захід країни, де в понеділок і вівторок зробить зупинки в Каліфорнії, Колорадо і Неваді.

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