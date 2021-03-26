У США за ввезення, контрабанду підробних ліків засудили двох громадян України - Мін'юст США

У США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Нєнадова (Maksym Nienadov - англ.) та 34-річного Володимира Ніколаєнка (Volodymyr Nikolaienko - англ.). Про це повідомляється у заяві Мін'юсту США зробленій у четвер 25-го березня. Як повідомляється, у липні минулого року визнали себе винними, а Нєнадов також визнав себе винним у ввезенні до США препаратів із невірним маркуванням.

Нєнадова, власника базованої в Україні компанії "Здорова нація", та його підлеглого Ніколаєнка засуджено до 71-го та 33-х місяців позбавлення волі у федеральній в'язниці США. Очікується, що після завершення терміну покарання, буде розглядатись питання депортації чоловіків до України.

Міністерство юстиції США відзначає, що українців було затримано 30-го квітня 2019-го року після того, як вони прибули до США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. З того часу вони перебувають під вартою. Як відзначало Міністерство юстиції США у липні 2020-го року, правоохоронці США здійснили низку закупівель підробних, або непогоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane та ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватись із Нєнадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у чевні 2018-го року.

Як відзначає уряд США, отримані препарати передавались виробникам відповідних ліків для аналізу і були визнані підробними.

"Обвинувачені намагались нажитись на хвробі інших, продаючи даремі сподівання - включно із підробними препаратами без діючої речовини – та ставлячи під ризик здоров'я вразливих пацієнтів, - заявив в.о. заступника міністра юстиції Ніколас Квейд з кримінального департаменту Мін'юсту США. - Цей судовий процес чітко демонструє, що ми притягнемо до відповідальності тих, хто нехтує ризиком для пацієнтів ввозячи контрабандою підробні препарати до США".

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