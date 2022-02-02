ВООЗ: Новий підштам "Омікрону" не поширюється швидше за його оригінальну версію   

Нова версія штаму коронавірусу "Омікрон", на думку вчених, не видається серйознішою за оригінальний варіант цього штаму. Про це у вівторок заявили у Всесвітній організації з охорони здоров’я.

Про новий підштам "Омікрону" розповів під час онлайн-брифінгу ВООЗ доктор Борис Павлін із Групи реагування на спалах COVID-19. За його словами, поширений зараз у світі підштам "Омікрону" BA.1 у Данії та в деяких інших країнах замінився на новіший підштам BA.2.

“Якщо подивитись на інші країни, де BA.2 зараз випереджає, ми не бачимо більшої шпиталізації , ніж очікувалося”, – зазначив Павлін.

Фахівці формували свої дані на основі інформації з Данії - першої країни, де підштам BA.2 перевищив BA.1.

Павлін наголосив, що вакцина від коронавірусу продовжує захищати людину від різних форм "Омікрону".

Впродовж грудня та січня в Данії провели дослідження серед родин, інфікованих на коронавірус. Було проаналізовано ситуацію в 8500 родинах і виявлено, що нова версія "Омікрону" здатна поширюватись швидше, ніж підштам BA.1.

Данія знімає більшість обмежень

Втім поширення нового підштаму "Омікрону", який також стає домінуючим в Індії, Непалі, Філіппінах і Катарі, не завадило Данії у вівторок оголосити про скасування більшості обмежень, повязаних з пандемією.

У Данії понад 60% населення віком від 12 років отримали підсилювач вакцини від коронавірусу (так звану третю дозу). То ж влада країни заявила, що більше не вважає спалах COVID-19 “соціально критичною хворобою», так як останній спалах захворювань не став великим тягарем для системи охорони здоров'я країни.

"Я не можу сказати, що це остаточне прощання з обмеженнями, - заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен. - Ми не знаємо, що буде восени, чи буде новий варіант".