Як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і як Україна і решта Європи може від цього захиститися? Відео

Президент США Джо Байден у понеділок приймає у Білому домі катарського лідера шейха Таміма бін Хамад Аль Тані. Однією з тем переговорів, як очікується, буде можливість Катару збільшити поставки газу до Європи, якщо Росія, у випадку ескалації, поставки припинить. Раніше Катар, один із найбільших виробників природного газу у світі попереджав, що їхні можливості обмежені довготерміновими контрактами із країнами Азії. Поки в Білому домі працюють над планом захисту енергетичного ринку Європи на випадок агресії Росії, ми дослідили, як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і розпитала експертів, як Україна і решта Європи може від цього захиститися.