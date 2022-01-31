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Як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і як Україна і решта Європи може від цього захиститися? Відео

Як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і як Україна і решта Європи може від цього захиститися? Відео
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Як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і як Україна і решта Європи може від цього захиститися? Відео

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Президент США Джо Байден у понеділок приймає у Білому домі катарського лідера шейха Таміма бін Хамад Аль Тані. Однією з тем переговорів, як очікується, буде можливість Катару збільшити поставки газу до Європи, якщо Росія, у випадку ескалації, поставки припинить. Раніше Катар, один із найбільших виробників природного газу у світі попереджав, що їхні можливості обмежені довготерміновими контрактами із країнами Азії. Поки в Білому домі працюють над планом захисту енергетичного ринку Європи на випадок агресії Росії, ми дослідили, як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і розпитала експертів, як Україна і решта Європи може від цього захиститися.

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