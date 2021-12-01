В уряді США посилили рекомендації щодо щеплень-підсилювачів вакцин проти COVID-19

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США посилили рекомендації щодо щеплень-підсилювачів вакцин проти COVID-19 і тепер наголошують, що усім особам старшим за 18 років варто отримати щеплення-підсилювач. Відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

Сайт відзначає, що тим, хто повністю щеплений вакцинами Pfizer, Moderna, щеплення-посилювач варто отримати щонайменше за 6 місяців після завершення первинної вакцинації, а привитим однодозвою вакциною Johnson & Johnson - щонайменше за 2 місяці після первинної вакцинації.

У повідомленні також відзначається, що ті, хто не отримав щеплення-підсилювач, але пройшов повний курс щеплень, надалі вважаються повністю щепленими.

"Дослідження показують, що після повної вакцинації проти COVID-19, захист від вірусу та здатність запобігати інфекуванню варіантами можуть з часом зменшуватись", - відзначає відомство.

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