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Урядове відомство у США схвалило підсилювачі вакцин для всіх дорослих

На фото: штаб-квартира Управління по контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США у штаті Меріленд

Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США у п'ятницю схвалило використання підсилювачів вакцин проти COVID-19 від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna's для всіх осіб віком понад 18 років.

Як відзначає американське видання NBC News, наступним кроком до доступності щеплень має стати рекомендація з боку Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США. Відповідне рішення може бути ухвалене вже у п'ятницю.

Як відзначає сайт Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США, до відповідного рішення відомства, однодозові підсилювачі вакцин Moderna та Pfizer-BioNTech дозволялись особам віком від 65 років та тим дорослим, хто має високий ризик важкого захворювання на COVID-19, або частіше стикаються із SARS-CoV-2 через професію.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус заявив, що нині у світі щодня робиться у 6 разів більше щеплень посилювачами вакцин ніж щеплень первинними вакцинами у найбідніших країнах. Голова ВООЗ назвав ситуацію "скандалом".

"Країни із найвищим рівнем вакцинації продовжують накопичувати вакцини у час, коли бідніші країни продовжують чекати", - заявив Гебреєсус.

У статті використано матеріали NBC News.

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