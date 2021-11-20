У США підсилювачі вакцин проти COVID-19 тепер рекомендовані усім дорослим

Очільниця Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США Рошель Валенськи у п'ятницю підтримала використання щеплень-підсилювачів вакцин против COVID-19 для всіх дорослих у США. Перед тим радники відомства з питань вакцин рекомендували дози-підсилювачі вакцин Pfizer та Moderna для всіх дорослих через 6 місяців післи отримання останнього із серії двох щеплень цими вакцинами.

"Щеплення-підсилювачі продемонструвати здатність безпечно підвищувати захист людей проти інфекції та важкого перебігу хвороби та є важливим інструментом охоронони здоров'я для посилення нашого захисту від вірусу із наближенням зимових свят", - відзначила Валенськи.

Як повідомляв "Голос Америки", управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США у п'ятницю схвалило використання підсилювачів вакцин проти COVID-19 від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna's для всіх осіб віком понад 18 років.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США, 32 мільйони осіб у США вже отримали дозу підсилювачів вакцин.

За даними цього відомства, у США досі не вакциновані 47 мільйонів дорослих.

Як відзначає американський канал CNN, поки невідомо, чи знадобляться особам, які отримали щеплення-підсилювач, додаткові дози вакцини.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус заявив, що нині у світі щодня робиться у 6 разів більше щеплень підсилювачами вакцин ніж щеплень первинними вакцинами у найбідніших країнах. Голова ВООЗ назвав ситуацію "скандалом".

"Країни із найвищим рівнем вакцинації продовжують накопичувати вакцини у час, коли бідніші країни продовжують чекати", - заявив Гебреєсус.

У статті використано матеріали ​Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, CNN.

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