Як підтримка малих бізнесів може допомогти швидшому відродженню економіки України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зареєстровано 17 тисяч фізичних осіб підприємців та понад 2,5 тис. компаній, свідчать дані Опендатабот. Опитування Європейської Бізнес Асоціації проведене серед фізичних осіб - підприємців 14-20 квітня, засвідчило, що кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася з 42% місяць тому до 26%.

Швидка відбудова невеликих бізнесів – важлива складова відновлення української економіки, переконує Ярослав Ведмідь, засновник рекламної агенції Postmen, що створила спеціальну платформу Work4UA для допомоги підприємцям зручно й швидко отримувати прямі пожертви від людей з усього світу.

"Буквально в один клік можна вибрати підприємця, історія якого вас надихає, і зробити йому переказ, жест підтримки, - каже Ведмідь. - Може, це книжка, може, це якийсь витвір, може це ще якась штука. Або якщо це не можна доставити за кордон, тому, хто здійснив таку підтримку, підприємець може виставити кількість безкоштовно сервісу чи продукції, яку вони готові надати тим, кому необхідна підтримка тут, в Україні: 10 кав, які щодня будуть роздаватися, тим кому це необхідно, або 10 зачісок, які будуть надані, тим кому це треба".

Серед компаній, які беруть участь у пректі Work4UA - брат і сестра Сергій та Світлана Котенко. Вони заснували сімейний бізнес FoodEx – доставку здорової їжі – 10 років тому. Від початку війни почали готувати півтори-дві тисячі порцій гарячих страв на день для військовослужбовців, тероборони і багатодітних сімей.

"Працюємо як волонтери, за рахунок наших власних коштів, тих пожертв, які зробили наші друзі і клієнти, кухарі частково працюють як волонтери без фінансової оплати", - каже Світлана Котенко. - "І ми наразі шукаємо будь-які можливості співпраці з фондами, щоб мати можливість утримувати команду і далі готувати їжу для тих, кому вона потрібна зараз".

Серед тих, хто зробив пожертву для бізнесу Котенків, - британець Ендрю Річі. Він каже, що почув про цю платформу від знайомої українки і вирішив підтримати бізнес Світлани. "Мені сподобалось те, що роблять Сергій і Світлана, не лише те, що вони готують здорову їжу для українців, але й благодійний аспект теж", - каже Річі. - "Навігація на сайті була дуже зручною, кожна історія бізнесу – дуже зворушлива, і також перевести гроші було дуже просто".

За прогнозами, за цей рік економіка України може скоротитись на третину, і в першу чергу, це відчують підприємці.

"Для багатьох підприємців реальність дуже важка: зламалася логістика, знищені міста. А це значить не лише знищені ринки, де ти міг надавати свої послуги чи продавати товари, а ще знищені самі офіси чи виробничі можливості чи магазинчики. Багато хто поніс економічні втрати, пов'язані з втратою майна", - розповідає Ярослав.

"Ми щиро віримо в те, що сьогодні в Україні потрібна підтримка з усього світу як у сенсі зброї, так і в сенсі макроекономічної допомоги, так і сенсі мікроекономічної допомоги. Конкретно тим бізнесам, які продовжують працювати, які відновлюються. Ця допомога дозволить Україні швидше закінчити війну, швидше відроджуватися, швидше перебудовуватися тим бізнесам, які вже зараз опинилися у небезпечних місцях і можуть продовжувати свою роботу".

Ідея платформи, розповідає Ярослав, з’явилась, зокрема, тому, що у Postmen самі розуміють реалії, в яких працює малий бізнес в Україні.

"Я сам є українським підприємцем, будучи власником і керівником рекламної агенції, в якій є 60 працюючих працівників, і з початком війни зрозуміло, що повністю змінився контекст запитів на наші сервіси, з нами залишилися лише три клієнти з більше ніж десяти", - каже Ярослав.

"Ми, безумовно, хочемо зберегти свою боєздатність, щоб робити проекти у напрямку інформаційного супротиву, бо ми знаємо, як це робити, в тому числі, щоб робити проекти, які би підтримували Україну й українців у часи війни, і ми дуже активно шукаємо ресурси в інший спосіб, в який ми не робили раніше".

За опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, чверть малих бізнесів в Україні вже вичерпали свої фінансові резерви. І саме адресні приватні пожертви допомагають підприємствам залишатись на плаву.

"Такі ініціативи дуже класні, тому що у мене дуже багато знайомих друзів іноземців, які хочуть допомогти, але там є труднощі із пересиланням", - каже Світлана. - "Або наші українці, які за кордоном, вони можуть поширити інформацію про проект, я дійсно знаю багато іноземців, які хочуть допомагати не просто у міжнародні фонди, де ти не знаєш, як ці гроші витратились, а хочуть напряму, безпосередньо, точково допомагати. Круто, що світ розуміє, що це не війна України і Росії, а це війна всього світу за добро, мир і свободу".

"Історія України – одна із найкращих нерозказаних історій у світі, які я знаю. І це люди, які, як я побачив сам, дуже сильні, нестримні й незалежні, і вони заслуговують на право самим визначати свою долю", - підкреслив Річі.