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Як підтримка малих бізнесів може допомогти швидшому відродженню економіки України
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зареєстровано 17 тисяч фізичних осіб підприємців та понад 2,5 тис. компаній, свідчать дані Опендатабот. Опитування Європейської Бізнес Асоціації проведене серед фізичних осіб - підприємців 14-20 квітня, засвідчило, що кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася з 42% місяць тому до 26%.
Швидка відбудова невеликих бізнесів – важлива складова відновлення української економіки, переконує Ярослав Ведмідь, засновник рекламної агенції Postmen, що створила спеціальну платформу Work4UA для допомоги підприємцям зручно й швидко отримувати прямі пожертви від людей з усього світу.
"Буквально в один клік можна вибрати підприємця, історія якого вас надихає, і зробити йому переказ, жест підтримки, - каже Ведмідь. - Може, це книжка, може, це якийсь витвір, може це ще якась штука. Або якщо це не можна доставити за кордон, тому, хто здійснив таку підтримку, підприємець може виставити кількість безкоштовно сервісу чи продукції, яку вони готові надати тим, кому необхідна підтримка тут, в Україні: 10 кав, які щодня будуть роздаватися, тим кому це необхідно, або 10 зачісок, які будуть надані, тим кому це треба".
Серед компаній, які беруть участь у пректі Work4UA - брат і сестра Сергій та Світлана Котенко. Вони заснували сімейний бізнес FoodEx – доставку здорової їжі – 10 років тому. Від початку війни почали готувати півтори-дві тисячі порцій гарячих страв на день для військовослужбовців, тероборони і багатодітних сімей.
"Працюємо як волонтери, за рахунок наших власних коштів, тих пожертв, які зробили наші друзі і клієнти, кухарі частково працюють як волонтери без фінансової оплати", - каже Світлана Котенко. - "І ми наразі шукаємо будь-які можливості співпраці з фондами, щоб мати можливість утримувати команду і далі готувати їжу для тих, кому вона потрібна зараз".
Серед тих, хто зробив пожертву для бізнесу Котенків, - британець Ендрю Річі. Він каже, що почув про цю платформу від знайомої українки і вирішив підтримати бізнес Світлани. "Мені сподобалось те, що роблять Сергій і Світлана, не лише те, що вони готують здорову їжу для українців, але й благодійний аспект теж", - каже Річі. - "Навігація на сайті була дуже зручною, кожна історія бізнесу – дуже зворушлива, і також перевести гроші було дуже просто".
За прогнозами, за цей рік економіка України може скоротитись на третину, і в першу чергу, це відчують підприємці.
"Для багатьох підприємців реальність дуже важка: зламалася логістика, знищені міста. А це значить не лише знищені ринки, де ти міг надавати свої послуги чи продавати товари, а ще знищені самі офіси чи виробничі можливості чи магазинчики. Багато хто поніс економічні втрати, пов'язані з втратою майна", - розповідає Ярослав.
"Ми щиро віримо в те, що сьогодні в Україні потрібна підтримка з усього світу як у сенсі зброї, так і в сенсі макроекономічної допомоги, так і сенсі мікроекономічної допомоги. Конкретно тим бізнесам, які продовжують працювати, які відновлюються. Ця допомога дозволить Україні швидше закінчити війну, швидше відроджуватися, швидше перебудовуватися тим бізнесам, які вже зараз опинилися у небезпечних місцях і можуть продовжувати свою роботу".
Ідея платформи, розповідає Ярослав, з’явилась, зокрема, тому, що у Postmen самі розуміють реалії, в яких працює малий бізнес в Україні.
"Я сам є українським підприємцем, будучи власником і керівником рекламної агенції, в якій є 60 працюючих працівників, і з початком війни зрозуміло, що повністю змінився контекст запитів на наші сервіси, з нами залишилися лише три клієнти з більше ніж десяти", - каже Ярослав.
"Ми, безумовно, хочемо зберегти свою боєздатність, щоб робити проекти у напрямку інформаційного супротиву, бо ми знаємо, як це робити, в тому числі, щоб робити проекти, які би підтримували Україну й українців у часи війни, і ми дуже активно шукаємо ресурси в інший спосіб, в який ми не робили раніше".
За опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, чверть малих бізнесів в Україні вже вичерпали свої фінансові резерви. І саме адресні приватні пожертви допомагають підприємствам залишатись на плаву.
"Такі ініціативи дуже класні, тому що у мене дуже багато знайомих друзів іноземців, які хочуть допомогти, але там є труднощі із пересиланням", - каже Світлана. - "Або наші українці, які за кордоном, вони можуть поширити інформацію про проект, я дійсно знаю багато іноземців, які хочуть допомагати не просто у міжнародні фонди, де ти не знаєш, як ці гроші витратились, а хочуть напряму, безпосередньо, точково допомагати. Круто, що світ розуміє, що це не війна України і Росії, а це війна всього світу за добро, мир і свободу".
"Історія України – одна із найкращих нерозказаних історій у світі, які я знаю. І це люди, які, як я побачив сам, дуже сильні, нестримні й незалежні, і вони заслуговують на право самим визначати свою долю", - підкреслив Річі.
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Директорка «Арена Львів» - про історію війни головного футбольного стадіону Львова. Інтерв'ю
З перших днів війни стадіон “Арена Львів” став транзитним центром для сотень тисяч українських біженців, які втікають від війни у пошуках притулку. Місце, де кілька місяців тому грівся газон, а тисячі українців вболівали за свої улюблені команди, сьогодні перетворилось помешкання для тимчасового перебування та величезну кухню, яка готє сухпайки для солдатів. Ярина Матвійчук поговорила із директоркою "Арени Львів" Ольгою Манько про особисту історію війни для головного футбольного стадіону Львова.
Фінляндія використає біткоїни, щоб допомогти Україні - ЗМІ
Фінляндія планує продати конфісковані біткоїни і спрямувати на допомогу Україні десятки мільйонів євро. Про це, як повідомляють ЗМІ, заявила міністр фінансів країни Анніка Саарікко в середу.
"Уряд надасть десятки мільйонів на допомогу Україні завдяки виручці від продажу біткоїнів, конфіскованих фінською митницею", - написала міністр у Twitter, пише Euronews.
Митна служба Фінляндії, вказує видання CoinDesk з посиланням на фінську агенцію Helsingin Sanomat, має біткоїни на суму майже 75 мільйонів євро, конфіскованих в ході різних кримінальних розслідувань.
Раніше, йдеться в повідомленні, Фінляндія розглядала можливість передати Україні біткоїни напряму.
Після початку нового вторгнення Росії до України, зросла кількість програм, що збирають пожертви для України в криптовалюті. Згідно з дослідженням компанії TRM Investigators, опублікованому 30 березня, офіційні урядові установи, як Aid for Ukraine, Криптополіція, Міністерство охорони здоров'я, отримали більше 50 мільйонів дол. пожертв, з загального обсягу у 135,7 млн дол. Однак, вказують аналітики, серед 50 кампаній, які збирають пожертви для України в криптовалюті, десятки виявились шахрайськими схемами.
Байден обговорить із лідерами країн "Групи семи" подальші санкції проти Росії
Президент США Джо Байден заявив у середу, що планує обговорити із лідерами країн семи найрозвинутіших економік світу подальші санкції проти Росії, через її війну в Україні.
"Щодо додаткових санкцій, ми завжди відкриті до нових санкцій. Я говоритиму про це із представниками "Групи семи" про те, що ми плануємо чи не плануємо робити", - сказав Байден.
Тим часом, у середу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала заборонити імпорт нафти з Росії в межах шостого набору санкцій у відповідь на російську війну проти України. США та Велика Британія ще у березні оголосили свої санкції щодо російських енергоносіїв, зокрема, про відмову від нафти.
У новому проекті санкцій ЄС також містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк "Сбербанк" та два інших російських банки.
Раніше президент Росії Володимир Путін називав повномасштабну війну в Україні "спецоперацією" і сказав, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн".
Західні економісти оцінюють, що заходи обмеження призведуть до 15% падіння російської економіки у 2022 році, а рівень інфляції може перевищити рекордний за 11 років показник у понад 18%.
Раніше Голос Америки повідомлвяв, що вторгнення Росії до України погрішило перспективи й світової економіки: МВФ знизив оцінку світового зростання до 3,6% в 2022 і в 2023 роках.
МВФ прогнозує падіння української економіки на 35%, російської - на 8,5%, а в разі посилення західних санкцій, виробництво у РФ може впасти ще на 17% в 2023.
У статті використано матеріали Reuters.
Байден планує зменшити дефіцит бюджету США, щоб подолати інфляцію, викликану війною
Президент США Джо Байден наголосив на планах уряду зменшити дефіцит бюджету США на 1,5 трлн дол докінця бюджетного року а також на тому, що Міністерство фінансів країни планує вперше за шість років зменшити боргове навантаження на країну.
У своєму виступі в середу щодо економічного зростання та створення робочих місць у США, Байден відзначив, що світ змінився, через війну Росії проти України, яка вплинула на світові ціни на продовольство та нафту. Він вказав на заходи із скорочення дефіциту бюджету США як шляху подолання інфляції.
"Чому це важливо? Бо зменшення дефіциту є одним із шляхів зниження інфляційного тиску в економіці, де [відчуваються] наслідки війни на бензин, продовольство, нафту", - вказав Байден у висупі в Білому домі.
Він розкритикував свого попередника Дональда Трампа за те, що бюджетний дефіцит США зростав за часи його президентства навіть до пандемії коронавірусу.
Очікується, що Федеральний резерв США в середу також оголосить антиінфляційні кроки. Вперше за 22 роки, за очікуваннями, Федеральний резерв підвищить відсоткову ставку на половину відосоткових пункта. Такий крок має стримати інфляцію.
Саме інфляцію називають серед причин падіння амерканського реального ВВП в першому кварталі 2022 року. В першому кварталі ВВП США скоротився на 0,4% (1.4% аннуалізованого скорочення), після зростання на 1.7% в останньому кварталі минулого року. Міністерство торгівлі США пов'язало скорочення із більшим поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", зменшенням соціальних виплат на підтримку в часи пандемії а також збоями в системі постачання товарів, низьким безробіттям та поширенням інфляції.
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