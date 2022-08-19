"Те що потрібно, коли потрібно" - в Пентагоні озвучили склад нового пакету оборонної допомоги Україні 

Сполучені Штати готують новий пакет оборонної допомоги Україні, вартість якого складатиме 775 мільйонів доларів. Про це повідомив ЗМІ високопосадовець Пентагону під час брифінгу в п'ятницю.

Те, що міститиметься в пакеті, вказав посадовець, визначатиметься за принципом "те, що потрібно, коли потрібно" Україні.

"Маємо ще один значний пакет безпекової допомоги, про який повідомимо незабаром і він продовжує традицію надання Україні того, чого вона потребує, коли вона цього потребує, на основі потужного діалогу між нашими військовими силами", - заявив посадовець.

Новий пакет включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, установки, які за словами посадовця Пентагону, "значно змінили динаміку на полі бою"; 16 гаубиць а також 36 000 артилерійських снарядів.

Також, щоб допомогти Україні вести спостереження та знешкоджувати російський захист, США передадуть Україні 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин та 1000 "Джавелінів". Буде надано і установки з розмінування а також протимінні машини, повідомив посадовець, за словами кореспондента Голосу Америки Джеффа Сельдіна.

Серед того, що США нададуть Україні вперше, посадовець назвав гаубиці на 105 мм, дрони ScanEagle, ракети TOW а також бронебійні снаряди.

"І це ще не кінець", - додав посадовець про новий пакет допомоги.

Оборонна допомога надаватиметься в рамках президентських повноважень, які президент США використає для допомоги Україні вже вдев'ятнадцяте з серпня 2021 року.