Опитування: 59% американців схвалюють роботу президента Байдена

59% дорослих американців схвалюють роботу Джо Байдена на посаді президента США, тоді як 41% респондентів сказали, що не підтримують його діяльність.

Про це свідчать результати опитування Hill-HarrisX, яке проводилось з 12 по 14 березня цього року серед дорослого населення країни.

Серед прихильників демократів Байдена підтримують 93% людей.

Серед незалежних за роботу Байдена висловились 60% американців.

А от серед прихильників Республіканської партії 75% осіб сказали, що не схвалюють роботу Байдена.

Найбільше Байдена підтримують у питаннях вирішення проблеми коронавірусу, управління урядом, його підхід до економіки та створення робочих місць.

56% підтримки Байден отримав за боротьбу з тероризмом, 55% - за позицію в зовнішній політиці.

Нещодавнє опитування Hill-HarrisX проводилось онлайн, було опитано 2 818 зареєстрованих виборців, похибка складає 1,85%. Його організатори - видання The Hill та дослідницька компанія Harris.

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