НАТО платить грошима, українці - кров'ю. Столтенберґ закликав країни НАТО далі допомагати Києву і розвивати власну оборону

"Маємо бути готові підтримувати Україну довго", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у промові на відкритті засідання парламентської асамблеї країн НАТО в Мадриді в понеділок.

Генсек НАТО визнав, що підтримка України потребує видатків в той час, як багато людей в країнах НАТО зіткнулись із різким зростанням цін на енергію та продовольство.

Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час, як українці, вони сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю

"Однак ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну", - заявив він.

Столтенберґ поділився очікуваннями, що країни НАТО зможуть збільшити обсяг витрат на власну оборону і ці видатки перевищать 2% ВВП - рівень, якого країни НАТО домовились дотримуватись після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році.

"2% ВВП мають бути нижньою позначкою, а не верхньою, для інвестицій в оборону", - додав він і вказав, що обговорення щодо збільшення інвестицій триватимуть на саміті в Вільнюсі, який має відбутись в липні наступного року.

В церемонії відкриття також взяв участь прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він назвав війну Росії проти України "абсурдною" і заявив, що така агресія лише зміцнила НАТО. Санчес закликав НАТО до "твердості, єдності та стриманості", щоб не допустити ескалації війни і вказав на нещодавню реакцію НАТО на падіння ракети на території Польщі.

НАТО, США та Польща заявили, що, найімовірніше ракета, що впала на території Польщі минулого тижня і призвела до загибелі двох людей, буда ракетою українських ППО. Але остаточну відповідальність за інцидент вони поклали на Росію, яка обстрілює українську територію.

Столтенберґ закликав не недооцінювати Росію: "Вона утримує значні військові спроможності та велику кількість війська. Росія готова нести значні жертви і готова завдавати жахливих страждань українському народу. Ми бачимо удари дронів та ракет по українських містах, цивільних та критичній інфраструктурі".

Генсек НАТО також відзначив, що Путін зробив дві стратегічні помилки при вторгненні до України в лютому: "Він недооцінив хоробрість українців і волю до боротьби. Він недооцінив відданість і непохитну рішучість союзників та партнерів по НАТО підтримувати Україну".