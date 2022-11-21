Польща хоче розмістити біля українського кордону пропоновані Німеччиною системи Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава приймає пропозицію Берліна і запропонує розмістити додаткові системи протиракетної оборони Patriot біля кордону з Україною.

"Я із задоволенням приймаю пропозицію міністерки оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових ракетних установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", – написав Блащак у Twitter, зазначає Радіо Свобода.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт запропонувала надати Польщі додаткові системи захисту повітря Patriot і подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter після падіння ракети неподалік кордону з Україною.

ЗРК Patriot виробляє американська компанія Raytheon. Вони стоять на озброєнні у 17 країнах світу.

Угоду з придбання двох систем Patriot польський уряд підписав ще у 2018 році, у березні 2022 після початку повномасштабної російської війни в Україні США передислокували до Польщі два своїх ЗРК з Німеччини, а у травні Варшава відправила запит на придбання ще 6 таких системи.