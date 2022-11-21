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Польща хоче розмістити біля українського кордону пропоновані Німеччиною системи Patriot
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава приймає пропозицію Берліна і запропонує розмістити додаткові системи протиракетної оборони Patriot біля кордону з Україною.
"Я із задоволенням приймаю пропозицію міністерки оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових ракетних установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", – написав Блащак у Twitter, зазначає Радіо Свобода.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт запропонувала надати Польщі додаткові системи захисту повітря Patriot і подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter після падіння ракети неподалік кордону з Україною.
ЗРК Patriot виробляє американська компанія Raytheon. Вони стоять на озброєнні у 17 країнах світу.
Угоду з придбання двох систем Patriot польський уряд підписав ще у 2018 році, у березні 2022 після початку повномасштабної російської війни в Україні США передислокували до Польщі два своїх ЗРК з Німеччини, а у травні Варшава відправила запит на придбання ще 6 таких системи.
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В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей – ОГП
В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей, ще 839 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив 21 листопада Офіс генерального прокурора України.
Найбільше дітей постраждали в Донецькій, Харківській та Київській областях. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота зі встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.
Через бомбардування та обстріли російської армії пошкоджені 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.
За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.
Більшість людей загинули внаслідок застосування зброї вибухової дії із широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракет, ідеться у повідомленні.
Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.
Днями на сайті президента України була зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу «діти війни». «Присвоїти усім людям, які не досягли 18 річчя, статус «дитина війни», тим дітям, які виїхали за межі країни, та тим, які залишились в Україні», – йдеться у петиції.
Нині статус «дитина війни» надається громадянам України, яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. «Діти війни» можуть отримати низку державних соціальних гарантій.
- Голос Америки
Пентагон: ЗСУ будуть в значно кращому стані взимку, ніж супротивник
США та міжнародна спільнота "зробили багато, щоб допомоти підготувати українців до боротьби взимку і допомогти їм продовжувати тиснути на супротивників у зимові місяці". Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на питання під час спільної прес-конференції з міністром оборони Інзонезії Прабово Субіанто в Джакарті в понеділок.
Остін висловив переконання, що взимку ЗСУ "будуть в значно кращому стані ніж їхні супротивники, завдяки речам, які ми надаємо".
З наближенням зими, Україна досягнула успіхів на полі бою, наголосив посадовець. Він також відзначив успіхи ЗСУ в обороні Києва, звільненні Харківської області та Херсона і запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку, вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, - додав він. - Важко передбачити, які будуть зміни і у які строки, але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно".
США надали Україні більше 20 мільярдів допомоги відзначив Остін, але наголосив, що підримка України - це міжнародні зусилля і під час щомісячних засідань Контактної групи з підтримки України, куди входять міністри не лише країн НАТО, але також і з інших країн світу, учасники виявляють "надзвичайну відданість тому, щоб надавати Україні стільки допомоги, скільки ми можемо надати Україні так довго, як це буде необхідно".
Цього тижня Остін перебуває з візитами в Індонезіі та Камбоджі. В Камбоджі очільник Пентагону візьме участь в засіданні міністрів оборони ASEAN.
"У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність українського народу" - США
Сполучені Штати відзначили силу українського народу у День гідності і свободи.
"У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність та бачення свого майбутнього українського народу, який вийшов на вулиці та разом відстояв європейське майбутнє України, а також те, як Україна продовжує відважно захищати своє право обирати та визначати власну долю", - йдеться у повідомленні посолки США в Україні Бріджит Брінк.
"В той тас, як Росія знову намагається вкрасти майбутнє України, я хочу, щоб ви знали, що народ США, включно зі мною, визнають вашу силу та відданість праву вибирати та визначати вашу власну долю", - сказала Брінк і підкреслила: "Щодня ми бачимо вашу рішучість побудувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, незважаючи на жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з пам'яті. Ми залишатимемось вашим партнером та підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде потрібно".
Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи висловив упевненість у перемозі України.
"Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемося на майдані Незалежності", – сказав Зеленський.
21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.
«Наша вразливість може послабити стійкість України», - каже Молдова
Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту підтримати її країну, яка опинилася в кризовому стані ускладненому російською війною проти України.
Молдова, невелика держава з населенням приблизно 3 млн. розташована між Україною та Румунією, після лютневого вторгнення Росії в Україну прийняла десятки тисяч українських біженців, але Мая Санду застерігає, що ускладнена війною криза може змусити і багатьох молдован цієї зими шукати притулку у Європі.
Європі та Україні потрібна сильна Молдова.., щоб підтримувати Україну під час війни.., щоб надавати прихисток біженцям...Мая Санду
Санду пише в Politico.eu, що різке скорочення газопостачання з Росії, а також активізоване у листопаді російське бомбардування української енергетичної інфраструктури загрожує виживанню і Молдови.
Звернення молдовської президентки опубліковане в день міжнародної конференції 21 листопада у Парижі 21, де представники принаймні 45 країн, як очікують, запропонують кошти для підтримки молдовського бюджету, електропостачання, а також для забезпечення українських біженців.
Мая Санду повідомляє, що Молдова з першого дня російського вторгнення в Україну прийняла понад 650 000 українських біженців, і зараз «понад 80 000 з них вирішили залишитися», а решта подалися в інші країни.
В той час як над Молдовою пролітали російські ракети на цілі в Україні, Росія також зберігає військову присутність - 1600 російських військових у непідконтрольному молдовським урядом Придністров’ї.
Санду нагадує, що через молдовську територію пролягають «важливі шляхи постачання у Україну і експорту з України - значної частки української торгівлі, включно зі збіжжям».
«Європі та Україні потрібна сильна Молдова. Достатньо міцна, щоб підтримувати Україну під час війни. Достатньо міцна, щоб зберігати мир і стабільність у нашому регіоні. Достатньо міцна, щоб надавати прихисток біженцям. І достатньо міцна, щоб стати осередком для відбудови півдня України після війни», - підкреслює Мая Санду, наголошуючи, що її країна готова нести тягар, але не може робити це наодинці.
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