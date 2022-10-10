Байден: Масовані удари РФ лише зміцнюють рішучість США підтримувати Україну

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, зокрема, Києву - йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Там підкреслили, що удари РФ призвели до загибелі і поранень мирних жителів і знищили цілі без військового призначення. "Вони ще раз демонструють всю жорстокість незаконної війни пана Путіна проти українського народу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким безглуздо загиблих сьогодні, а також бажаємо одужання пораненим", - зазначено у заяві президента США Джо Байдена.

"Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу рішучість підтримувати народ України скільки потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо змушувати Росію платити за свою агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за їхні звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи".



США також укотре закликали Росію "негайно припинити неспровоковану агресію та вивести свої війська з України".

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter заявив, що у розмові із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою підтвердив "підтримку США для України після жахливих ударів Кремля сьогодні вранці. Ми продовжуватимемо надавати непохитну економічну, гуманітарну та безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе та піклуватися про свій народ".

Раніше Кулеба повідомив про розмову із Блінкеним: "Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм".

У Кремлі заявили, що їхні атаки по начебто "військових" об'єктах "досягли цілей" і пригрозили новими.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені, а через влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.