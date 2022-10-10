Генсек ООН: атаки РФ по Києву та іншим містам - "чергова неприпустима ескалація війни"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених".

"Це ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні", - йдеться в заяві генсека.

Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter повідомив про розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеним: "Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм".

Раніше Державний департамент США висловив співчуття постраждалим від вибухів: "Наші серця у цей жахливий день - з народом України. Слава Україні!"

Із засудженням "жахливих та невибіркових атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й заявами про продовження підтримки Києва "стільки, скільки знадобиться" виступали лідери країн ЄС та генсек НАТО.

У Кремлі свої атаки по об'єктах цивільної інфраструктури назвали ударом "високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України" й заявили про підготовку нових атак: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".

Медіа припускають, одну з вирішальних ролей у ракетних ударах по Україні відіграв новопризначений командувач російського вторгнення Сергій Суровикін, якого описують як прихильника масових ракетних ударів по інфраструктурі, в тому числі цивільній.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені, а через влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.

У статті використано матеріали Meduza