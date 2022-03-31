У Пентагоні називають безпрецедентною швидкість передачі Україні безпекової допомоги США

Високопосадовець Пентагону у четвер заявив, що вся безпекова допомога Україні із пакету обсягом у 350 мільйонів доларів була передана у "безпрецедентно" стислі терміни. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Посадовець заявив, що пакет допомоги було передано в межах 3 тижнів. За його словами Україна вже отримала 4-5 партій допомоги з пакету допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, а доставка решти очікується до середини квітня.

Як відомо, Росія заявляла, що поставки зброї з України можуть стати ціллю військових ударів. При цьому у Міноборони США раніше вказали, що РФ досі не завдавала ударів по безпекових вантажах.

Селдін також наводить слова представника Міноборони США, який заявив, що за оцінками Вашингтона війна Росії проти України планувалась дуже малим колом людей, і з початку війни Путін не отримує достовірної інформації про її перебіг.

У Пентагоні також прокоментували повідомлення про плани Росії сфокусувати головні зусилля на бойових діях на Донбасі. Як заявив представник Міноборони США, той факт, що військові Росії докладуть більше зусиль "не означає, що їм буде легко".

У четвер у своїй промові у Федеральному парламенті Бельгії президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання Україною озброєнь.

"Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи, за свободу якої вони і воюють, ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії, а значить – наступ тиранії.Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, ми говоримо про те, що дійсно потрібно. І що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО.", - заявив Зеленський.