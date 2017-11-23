В містечку США тепло вітали піхотинців, які повернулись з України

"Сім'я та друзі поспіхом пробирались через ряди стільців в середу ввечері, щоб обійняти своїх коханих, які пролетіли чверть світу з України", - пише місцеве видання містечка Broken Arrow, що в Оклахомі.

"Підняті камери та смартфони вказували на емоційність моменту, як і сльози, які котились щоками службовців Національної гвардії Оклахоми під час церемонії, що відбулась в Центрі резервістів збройних сил в Broken Arrow."

На церемонії вітали прибуття 250 службовців Першого батальйону 279-го піхотного полку, 45-ї бригади, які повернулись після піврічного перебування в Україні. Ще половина від військових Гвардії, розташованих в Україні має прибути до США на Різдво", зазначає видання.

23-річний військовослужбовець Гумерікхоуз високо оцінив свій досвід від перебування за кордоном і зазначив, що чудово приїхати додому на День Подяки.

Гумерікхоуз сказав, що йому сподобалось служити поряд з військовими з Канади, Литви та України, щоб допомогти Україні розбудувати програму навчання і підготувати їх "будь якого виду бою".

"Сьогодні в місті Broken Arrow штат Оклахома, вітають Перший батальйон 279-го піхотного полку, який повернувся до США після свого розміщення в Україні", - написав d Facebook сенатор Джеймс Ленкфорд.

"В День Подяки, ми згадуємо всіх, кому ми вдячні, включаючи чоловіків та жінок, які захищають нашу свободу тут в Америці та по всьому світові", - наголосив сенатор.

Ленкфорд, який представляє Олахому в Сенаті, відвідував місце розташування піхотинців в Україні раніше цього місяця.

Під час свого візиту до України, Ленкфорд провів ряд зустрічей з парламентарями України і обговорив нестабільність в регіоні. "Більшість візиту була пов'язана з моєю наглядовою роллю в Комітеті з розвідки, - зазначив сенатор у Facebook, - те, що відбувається там (в Україні - Г.А.), впливає на безпеку Америки"

Про свій візит до військових, Ленкфорд зазначив : "Чоловіки та жінки, які служать в Національній гвардії Оклахоми продовжують показувати високий стандарт і надавати необхідну допомогу військовим України".

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