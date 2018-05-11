Після візиту Нетаньягу, Росія передумала продавати ракети С-300 Сирії

Росія не проводить переговори з сирійським урядом про постачання просунутих ракет С-300 і не вважає такі поставки необхідними, заявив один з провідних кремлівських радників Володимир Кожин, повідомляє Reuters.

Заява прозвучала після візиту до Москви прем’єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньягу, який намагався переконати Путіна не передавати ракети.

Минулого місяця, в Росії натякнули, що вони нададуть зброю Асаду, незважаючи на позицію Ізраїлю після того, як західні країни провели військовий напад на Сирію.

Однак, коментар Кожина, зроблений невдовзі після візиту Нетаньягу до Москви вказує, що лобістські зусилля Ізраїлю наразі досягли успіху.

Ізраїль неодноразово намагався переконати Москву не продавати С-300 до Сирії через побоювання, що це зашкодить Ізраїлю припиняти поставки зброї для Хезболли – ліванської групи, яку підтримує Іран. Ізраїль проводив повітряні атаки на такі вантажі.

В четвер в Ізраїлі заявили, що вони провели напади на майже всю військову інфраструктуру в Сирії після того, як сили Ірану нанесли ракетний удар по території, яку контролює Ізраїль.

С-300 могли б значно ускладнити ці нападі Ізраїлю.

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