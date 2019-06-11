Пісочниця для дорослих: у Лас-Вегасі можна поїздити на бульдозерах і екскаваторах

Перша в світі, як заявляють засновники, пісочниця для дорослих відкрилася в Лас-Вегасі, штат Невада. Новий парк розваг під назвою Dig This користується неабияким успіхом серед підлітків, місцевих і туристів.

Парк має вигляд величезного будівельного майданчика, де можна орендувати гігантський бульдозер чи екскаватор і копати канави, щось перевозити або ж просто насолоджуватися керуванням важкою технікою.

Тут можна орендувати гігантський бульдозер, чи екскаватор і копати канави, щось перевозити або ж просто насолоджуватися керуванням важкою технікою

Місцеві та гості Лас-Вегаса приїжджають сюди за гострими відчуттями та розвагами. У новозеландця Еда Мамма виникла така ідея, і він вирішив відкрити власний бізнес.

«Напевно, можна сказати, що я так і не виріс із своєї пісочниці! – говорить засновник і власник Dig This. – Я завжди захоплювався важкою технікою і в один прекрасний день подумав – а може було б цікаво і весело перенести своє захоплення у реальність? Я почав шукати, і виявилося, що ніхто нічого подібного не робить... Тепер ми цим займаємося. Ми хочемо дати людям можливість спробувати власноруч керувати великою технікою. У нас тут представлено 9 одиниць техніки».

Тим, хто мріє сісти за штурвал масивної 20-тонної будівельної машини, потрібно буде викласти 300 доларів за півтори години. Втім спочатку прискорений курс із безпечного керування бульдозером чи екскаватором, який проходять прямо на майданчику. Опісля відвідувачі сідають у трактори, випробують отримані навички, пересуваючи гігантські покришки з місця на місце, граючи в екскаваторний баскетбол або ж риючи величезну канаву.

Більшість відвідувачів – дорослі. Утім інколи тут можна зустріти і підлітків

Атракціон настільки незвичайний, що приваблює людей з усієї країни.

«Я відзначав свій день народження у Вегасі, і в Інтернеті шукав щось прикольне, що тут робити і як весело провести час», – розповідає Сандро Еразо, який приїхав із Бостона.

Більшість відвідувачів – дорослі. Утім інколи тут можна зустріти і підлітків, як Макс Бергер. Йому 14, і він із легкістю керує потужною машиною. Як виявилося, він тут уже не перший раз.

«Я приїздив сюди торік, – ділиться юнак. – Отримав стільки задоволення, що повернувся. Я воджу різну техніку з трьох років, так що я люблю такі штуки!».

Власник парку розваг каже, що погратися в пісочниці для дорослих приходять не тільки чоловіки:

«П'ятдесят відсотків наших клієнтів – жінки. Тож це не тільки для чоловіків – жінки потайки теж хочуть це зробити».

Майданчик Dig This відкрився у 2007 році, і з тих пір бізнес працює стабільно, тож Ед Мамм хоче відкрити подібні парки і в інших куточках планети.

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