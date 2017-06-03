Рада Безпеки ООН розширила санкції проти Північної Кореї

Санкції запроваджено проти чотирьох юридичних і 14 фізичних осіб



Рада Безпеки ООН розширила санкції щодо Північної Кореї - у зв'язку з проведенням Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань. Це перша така резолюція з часу приходу до влади президента Дональда Трампа, за яку проголосували США і Китай, який є єдиним великим союзником Пхеньяна.



Адміністрація Трампа чинили серйозний тиск на Китай, закликаючи його вплинути на північнокорейський режим, попереджаючи, що США будуть розглядати всі варіанти відповіді на продовження Північною Кореєю її ядерної та ракетної програм.



Внесення країни в «чорний список» ООН - який передбачає заборону на поїздки і заморожування активів - є мінімальним каральним заходом, який може застосувати Рада Безпеки. Резолюція Радбезу ООН була прийнята через п'ять тижнів після переговорів між Вашингтоном і Пекіном.



Всі 15 членів Ради Безпеки одноголосно схвалили резолюцію щодо внесення до списку санкцій чотирьох юридичних і 14 фізичних осіб КНДР.



Рада Безпеки ООН вперше запровадила санкції щодо Пхеньяну у зв'язку з ракетної і ядерної програм КНДР в 2006-му році.

З тих пір заходи щодо Північної Кореї посилювалися після проведення нею 5 ядерних випробувань і двох запусків ракет великого радіусу дії.