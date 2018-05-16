Північна Корея натякає, що може скасувати планований саміт зі США

Північна Корея оголосила, що може відмовитися від планованого саміту з президентом США Дональдом Трампом, якщо Сполучені Штати наполягатимуть на відмові Пхеньяна від ядерної зброї.

Білий Дім досі відреагував на оголошення стримано, заявивши лише, що продовжує координацію зі своїми союзниками.

Нещодавно президент Трамп повідомив, що його переговори з Кім Чен Ином мають відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Але у середу заступник міністра закордонних справі Північної Кореї звинуватив США у “безвідповідальних заявах” та “зловісних намірах”.

Кім Кейґван вказав на висловлювання американського радника з питань національної безпеки Джона Болтона, який раніше назвав Лівію прикладом відмови від зброї масового знищення.

У Пхеньяні раніше зауважували, що Лівія могла вберегтися від військового втручання Заходу 2011 року, якби зберегла свої ядерні програми.

“Якщо США намагаються затиснути нас у кут, щоб змусити нас до одностороннього ядерного роззброєння, ми більше не будемо зацікавлені в такому діалозі і не зможемо не переглянути проведення саміту КНДР - США”, - цитує заяву агенція Reuters.

Пхеньян також скасував у середу переговори своєї делегації з представниками Південної Кореї, висловивши обурення проведенням спільних американсько-південнокорейських військових навчань.

Державна новинна агенція Північної Кореї назвала навчання провокативною “репетицією вторгнення” на північ.

Пентагон називає навчання Max Thunder планованими щорічними маневрами, що, як і упродовж останніх десятиліть, проводяться для підвищення здатності альянсу Пд.Кореї-США захищати Південну Корею та покращувати готовність і здатність до спільних операцій.“

Речниця Державного департаменту Гетер Науерт вказала, що північнокорейський лідер визнав важливість таких навчань для США. Вона сказала, що на даний час США і далі готуються до саміту.

Переговори Пхеньяна і Сеула у середу мали зосереджуватися на демілітаризації Корейського півострова та на досягненні угоди про офіційне припинення корейської війни.

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