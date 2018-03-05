Якщо США не завдадуть привентивного удару по КНДР, світ спустошать ядерні війни - попередження екс-голови Агентства ядерних озброєнь

Вже за кілька місяців Північна Корея матиме ефективну, високопотужну термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети для її достави, і буде затна завдати удару по США. Про це в колонці, оприлюдненій виданням The Hill, пише Роберт Монро, віце-адмірал ВМС США у відставці, колишній голова Управління ядерних озброєнь Міноборони США (Defense Nuclear Agency - прим. ГА).

Наш світ перетвориться на світ ядерного жаху та хаосу. Планета буде всипана радіоактивними руїнами міст, великих та малих

У майбутньому каже Монро, людство може очікувати знищення кількох міст щорічно за допомогою ядерної зброї, яку КНДР продаватиме терористам та злочинним режимам. Він також прогнозує, що до 2030-го року кількість ядерних країн у світі дійде до 20.

Минулого четверга президент США Дональд Трамп заявив про плани провести зустріч із представинками Північної Кореї. У КНДР також зараз проходить зустріч лідерів країни із представниками Південної Кореї. Дані події знаменують певну розрядку у відносинах КНДР із Заходом після серії успішних ракетних випробувань та жорстких попереджень з боку США.

Натомість Монро попереджає, що успішне набуття КНДР ядерної зброї дасть початок незворотнім процесам на міжнародній арені.

"Стає очевидно, що єдиною гарантією безпеки для держави є наявність готової до використання ядерної зброї", - пише екс-очільник Управління ядерних озброєнь Міноборони США.

Вже у 2050, побоюється експерт, більшість просунутих країн третього світу також матимуть ядерну зброю, завдяки трансформації технологій "мирного атому" у збройні.

"Північна Корея буде виробляти ядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети для продажу країнам-агресорам та терористами. Цих продажів мабуть буде достатньо для знищення кількох міст щороку. Протягом кількох років Іран також вироблятиме достатньо ядерних ракет на рік, щоб дати Гезболлі, Гамасу, гусітам та іншим знищувати таку ж кількість міст щороку", - попереджає Монро.

Дайте останній ультиматум, а після - завдайте швидкого та жорсткого удару

Зрештою, попереджає Монро, "ядерна зброя буде настільки ж доступною, як штурмова зброя та потужна вибухівка".

"Наш світ перетвориться на світ ядерного жаху та хаосу. Планета буде всипана радіоактивними руїнами міст, великих та малих", - малює похмурий сценарій колишній військовий високопосадовець.

Єдиним способом попередити такий невтішний сценарій розвитку подій екс-високопосадовець називає використання США "неядерних збройних сил для знищення - повного - ядерних озброєнь КНДР".

"Дайте останній ультиматум, а після - завдайте швидкого та жорсткого удару. Відімкніть всю електрику. Виведіть з ладу всі можливі комунікації. Знищить усі командні пункти, всі відомі ядерні та ракетні об'єкти. Допоможіть Південній Кореї протидіяти ракетам та артилерії, націленим на Сеул, та захистити населення столиці Південної Кореї. Щодня посилюйте тиск. Будьте готові до перемовин, але повне ядерне роззброєння не має ставитись під сумнів. Коли ситуацію з КНДР буде вирішено, весь світ відчує надію. Можливо так вдасться врятувати режим непоширення ядерних озброєнь", - пише Монро.

Після військовий радить прикласти аналогічну модель до Ірану.

"Світ можна врятувати, але лише якщо США матимуть сміливість діяти негайно, щоб гарантувати виконання режиму непоширення ядерної зброї, а після візмуть на себе роль лідера на дипломатичному рівні, щоб гарантувати постійний характер режиму непоширення ядерної зброї", - пише Монро.

Як відомо, Дональд Трамп багаторазово звертав увагу на небезпеку, яка походить від КНДР. Напруга у відносинах між двома країнами дещо спала напередодні зимових Олімпійських ігор. Американські спецслужби попереджають, що КНДР надзвичайно близька до можливості завдати удару по континентальній частині США. У самих КНДР вже давно заявляють про наявність у них такої можливості.

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