Північна Корея провела "вирішальне" випробування у сфері "ядерного стримування"

Влада Північної Кореї у суботу оголосила про проведення «вирішального випробування» на майданчику для запуску космічних супутників. У Пхеньяні оголосили, що випробування повинні посилити «надійне стратегічне ядерне стримування», яке має країна.

Випробування відбулося за кілька тижнів до крайнього терміну, який влада Північної Кореї встановила для США, зажадавши від Вашингтона піти на поступки у ядерних переговорах.

У повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї не уточнюється, які саме випробування відбулися у суботу. Агентство також не опублікувало фотографій з місця випробувань. У замітці йдеться, що випробування відбулося на майданчику для запуску штучних супутників у Сохе, де тиждень тому Пхеньян провів ще одне «дуже важливе випробування». Мова, швидше за все, йшла про випробування ракетного двигуна.

З червня у Північній Кореї провели 13 запусків ракет малої і середньої дальності. Деякі аналітики вважають, що Пхеньян незабаром проведе у Сохе запуск космічного супутника з використанням ракетних технологій великої дальності.

ООН заборонила Пхеньяну проводити будь-які випробування балістичних ракет, проте у минулому цій країні кілька разів дозволяли проводити так звані «запуски мирних супутників», для яких використовуються ракетні технології.

Експерти вважають, що у 2020 році КНДР може провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

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