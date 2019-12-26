Позбутись ілюзій щодо підтримки Європою "Північного потоку 2" радить Росії експерт

Рішення президента США Дональда Трампа підписати закон про Державний оборонний бюджет (NDAA) США, що передбачає обов'язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2", призвела до призупинки прокладання трубопроводу.

Через загрозу запровадження санкцій, компанія Allseas, що прокладала трубопровід "Північний потік 2" в Балтійському морі, призупинила роботу, поставивши під сумнів плановані строки завершення проекту.

Після призупинки роботи Allseads, від російської сторони надходять суперечливі сигнали щодо можливості добудови останніх 10% російсько-німецького газопроводу. Російський президент Путін заявив, що Росія має трубопрокладач, який може завершити будівництво, хоч на це і знадобиться на декілька місяців більше, пише видання "Коммерсант", посилаючись на інформацію від неназваних осіб, які були присутні на закритій зустрічі бізнесменів з російським президентом.

Однак, президент російської Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов в інтерв'ю російській пресі, зауважив, що жодне з двох суден-трубопрокладачів, які має "Газпром" не підходять для виконання необхідних робіт і тому добудова трубопроводу може затягнутись на 4,5-6 років, повідомляє SV pressa.

Чи варто "Газпрому" розраховувати на активну підтримку Європи у втіленні проекту, досі невідомо. В Європі висловили жаль щодо введення санкцій, але поки утримуються від дій у відповідь.

Речник ЄС заявив, що це "запровадження санкцій проти компаній ЄС, які провадять законний бізнес".

В Німеччині назвали рішення США запровадити санкції "втручанням до внутрішніх справ". " Наступні рішення мають прийняти компанії, які беруть участь в побудові трубопроводу", - заявив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель наголосила, що Німеччина не розглядає заходи у відповідь і "не бачить альтернативи переговорам, хоч і дуже жорстким, бо ми не схвалюємо санкції".

Директор центру Carnegie у Москві Дмитро Тренін назвав відповідь Німеччини "кволою".

"Квола відповідь Німеччини на американські санкції проти "Північного потоку 2" має звільнити Москву від останніх ілюзій стосовно Європи, - Тренін. – Незважаючи на ропіт, що прикриває нездатність європейців діяти, США більш впливові у Європі, ніж в 1970-ті та 80-ті. В найближчому майбутньому це не зміниться".

Позиція невеликих європейських країн, що виступають проти "Північного потоку 2" виявилась важливою, зауважує експерт Німецького фонду Маршалла Ульріх Шпек.

"Відповідь Німеччини слабка, бо вона не переконана у мудрості "Північного потоку 2", - пише Шпек. – Це те, чого не розуміють люди, зациклені на аналізі великих сил – невеликі країни також мають вагу".

А в Німецькому Інституті Економічних досліджень (DIW), закликали уряд країни запровадити додаткові тарифи проти товарів зі США у відповідь на американські санкції проти "Північного потоку 2", пише DW. Експерт інституту Клодія Кемферт побачила у рішенні США запровадити санкції намагання продати Німеччині дорогий американський зріджений газ.

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