Державний секретар США заявив, що будь-якій компанії-учаснику "Північного потоку-2" загрожують санкції

Державний департамент США повторює своє попередження про те, що будь-яка організація залучена до трубопроводу "Північний потік-2" перебуває під загрозою санкцій США і має негайно припинити роботу над трубопроводом. Про це заявив державний секретар США Тоні Блінкен.

"Як заявив президент, "Північний потік-2" це погана угода - для Німеччини, для України, та для наших союзників та партнерів у Центральній та Східній Європі. Державний департамент відстежує зусилля завершити трубопровід "Північний потік-2" та оцінює інформацію щодо організацій, які схоже беруть у них участь. Як вже дали зрозуміти численні адміністрації США, трубопровід є російським геополітичним проектом, покликаним розділити Європу та ослабити європейську енергетичну безпеку. Законодавство щодо санкцій ухвалені Конгресом у 2019-му та 2020-му роках має значну підтримку від двопартійної більшості у Конгресі. Адміністрація Байдена налаштована діяти у відповідності до цього законодавства", - також відзначив Блінкен.

У грудні МЗС Росії поширив заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що "Північний потік-2 відповідає інтересам ЄС, і Росія вважає, що роботу із його побудови буде завершено.

Завершення будівництва газогону підтримує влада Німеччини.

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