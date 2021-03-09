Конгресмени США закликали Держдеп ввести нові санкції проти «Північного потоку-2» до 17 травня

Американські законодавці посилюють тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена щодо швидкого запровадження санкцій проти газотранзитного проекту «Північний потік-2».

8 березня п‘ятеро конгресменів від Республіканської партії США звернулись із листом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Законодавці закликали Блінкена ввести санкції проти газпромівського проекту, не чекаючи 17 травня, коли Держдеп має подати до Конгресу новий звіт щодо заходів стосовно «Північного потоку-2».

«Північний потік-2» дозволить Путіну обійти Україну в експорті природного газу до Європи і «відокремить питання безпеки України від європейської безпеки, що зробить Київ більш вразливим для російської агресії»

Законодавці також підкреслили необхідність «проводити справжні консультації» з Україною та союзниками в Центральній та Східній Європі щодо таких переговорів, а не просто «інформувати їх про переговори з Берліном».

В листі вони підкреслили, що трубопровід дозволить Путіну обійти Україну в експорті природного газу до Європи і «відокремить питання безпеки України від європейської безпеки, що зробить Київ більш вразливим для російської агресії».

Законодавці також назвали дії Держдепу проти проекту недостатніми і припустили, що адміністрації Байдена залишає можливість для несанкцонованої домовленості з Німеччиною.

«Нас глибоко непокоїть те, що потужні заяви адміністрації, спрямовані проти трубопроводу, залишаються без відповідних потужних дій. Натомість, видається, що адміністрація вживає сильні слова, але ховається за розмитою вимогою «порогу наявних доказів», щоб не проводити повне запровадження обов‘язкових санкцій Конгресу, яких вимагає закон», - йдеться в листі, підписаному конгресменами-республіканцями Майклом Макколом, Кевіном Маккарті, Адамом Кінзінгером, Браяном Фіцпатріком та Огустом Пфлагером.

Якщо адміністрація Байдена домовиться з Німеччиною обміняти обов‘язкові санкції, передбачені рішенням Конгресу, на обтічне зобов‘язання забезпечити транзит газу через Україну, або обіцянку інвестувати до європейської інфраструктури в сфері енергетики - це не лише зашкодить інтересам безпеки США та Європи, але і піде врозріз із конституційними прерогативами Конгресу

З огляду на те, що час до завершення побудови трубопроводу спливає, законодавці закликали Держдеп «подати до Конгресу новий санкційний перелік щойно буде наявною відповідна інформація, а не чекати до 17 травня, коли спливає 90-денний строк подання звіту до Конгресу», - додали вони.

«Якщо адміністрація Байдена домовиться з Німеччиною обміняти обов‘язкові санкції, передбачені рішенням Конгресу, на обтічне зобов‘язання забезпечити транзит газу через Україну, або обіцянку інвестувати до європейської інфраструктури в сфері енергетики - це не лише зашкодить інтересам безпеки США та Європи, але і піде врозріз із конституційними прерогативами Конгресу».

Цей лист є черговим у серії звернень американських законодавців до адміністрації Байдена з метою не допустити завершення газпромівського проекту, що прозвучали останнім часом.

Цього тижня 40 сенаторів-республіканців підписали листа до Байдена з вимогою вжити всіх можливих заходів у цій сфері. Раніше з подібною заявою виступила Група підтримки України в Конгресі, до якої входять законодавці від обох провідних партій у США.

19 лютого Державний департамент США передав до американського Конгресу звіт щодо можливих санкцій проти газотранзитного проекту «Північний потік-2». Звіт передбачає запровадження санкцій проти російського судна «Фортуна» та його власника - компанії «КВТ-Рус».

Коментуючи звіт, речник Держдепу підкреслив, що у звіті, крім оголошення про санкції проти цих двох юридичних осіб, також міститься перелік компаній, які «сумлінно намагаються зменшити свою діяльність в рамках проекту «Північний потік-2».

Після подання звіту Держдепом, щонайменше дві компанії заявили про обмеження співпраці з «Північним потоком-2».

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