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План Ґроссі для ЗАЕС: захищати «об'єкт, а не територію» і вивести російську зброю з території станції
Керівник агенції з ядерної енергетики ООН планує запропонувати новий підхід до створення безпечних умов для роботи Запорізької атомної електростанції. Розмовляючи з агентством Reuters напередодні своєї поїздки до окупованого російськими військами Запоріжжя, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі сказав, що його спроба досягти згоди щодо ЗАЕС “все ще жива”.
«Я впевнений, що можна встановити певну форму захисту, можливо, не наголошуючи стільки на ідеї зони, скільки на самому захисті: що люди повинні робити або не повинні робити, щоб захистити (завод) мати територіальну концепцію», – сказав Ґроссі у розмові, яку записала з ним агенція Reuters.
Він наразі не оприлюднює повного тексту угоди щодо захисту окупованої Росією Запорізької АЕС, але коригує її відповідно до позиції України, сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.
“Я в жодному разі не здаюся. Я думаю, навпаки, нам потрібно примножувати наші зусилля, нам потрібно продовжувати”, - цитує інформагентство Рафаеля Ґроссі.
Дипломати, на яких посилається Reuters, кажуть, що остання пропозиція Гроссі більше не включає визначений радіус навколо заводу для позначення “зони безпеки”, оскільки Україна не хоче угоди, що фактично визнала б чи дозволила російську військову присутність на станції.
Інші елементи плану Гроссі включають відсутність вогневих ударів “з чи по” ЗАЕС, а також виведення важкого озброєння з території навколо станції.
Як повідомляв Голос Америки, Ґроссі цього тижня планує відвідати найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС.
Перебуваючи у понеділок у Запоріжжі, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Ґроссі заявив, що Україна «має цілковиту підтримку МАГАТЕ».
У своєму твітер-повідомленні МАГАТЕ повідомляє, що Ґроссі побував і на Дніпровській ГЕС, яка «є важливою складовою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції».
Агентство Reuters цитує слова президента Зеленського, який сказав, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із Запорізької АЕС і прилеглих районів будь-які ініціативи щодо відновлення ядерної безпеки приречені на провал».
Ґроссі назвав ситуацію на заводі «дуже небезпечною» і дуже нестабільною. З моменту вторгнення Росії станція 6 разів втрачала зовнішнє джерело живлення, змушуючи персонал запускати аварійні дизельні генератори для охолодження реакторів.
За словами Ґроссі, загрозлива ситуація склалася з водопостачанням через окупацію росіянами Нової Каховки, де розташована Каховська ГЕС, адже воду з водосховища використовують для охолодження реакторів.
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Покарання російських воєнних злочинців є винятково важливим пріоритетом - заступниця генпрокурора США
Покарання російських воєнних злочинців - "винятково важливий пріоритет" для Міністерства юстиції США, який нагадує процес із притягненням до відповідальності нацистів. Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако під час Саміту за демократію, що проходить у Вашингтоні.
За словами заступниці генпрокурора США, оновлений закон про воєнні злочини, який Конгрес ухвалив у грудні, дозволить притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, що можуть спробувати знайти прихисток на території Сполучених Штатів.
"Це відповідає роботі, яку ми проводили історично, щоб притягнути до відповідальності нацистських воєнних злочинців. Конгрес діяв, щоб надати нам такі ж повноваження щодо російських воєнних злочинців, які можуть приїхати до Сполучених Штатів. Цьому немає прихистку. І ця країна не є притулком", - зазначила заступниця генпрокурора.
Ліза Монако зауважила, що Мін’юст США вже конфіскував активи російських олігархів та їхніх підставних осіб на понад 500 млн доларів: від розкішних яхт в Іспанії та на Фіджі до будинків у Гемптонсі.
Також заступниця генпрокурора наголосила, що представники генпрокуратури США безпосередньо на місцях допомагають українським колегам у зборі доказів та формуванні кримінальних справ. "Ми абсолютно віддані тому, щоб продовжувати надавати підтримку, яку ми вже надаємо Україні. І ми підтримуємо цілу низку міжнародних розслідувань, Міжнародного кримінального суду, Генеральної прокуратури України, ООН, ОБСЄ. Ми вже робимо чимало, зокрема безпосередньо в Україні, включно з нашою групою з розслідування воєнних злочинів, яку генеральний прокурор призначив минулого року. Тому це винятково важливий пріоритет для Міністерства юстиції", - зазначила пані Монако.
Крім того, заступниця генпрокурора анонсувала, що США незабаром посилять контроль за дотриманням Закону про реєстрацію іноземних агентів. За її словами, в найближчі місяці будуть оприлюднені нові правила для уточнення переліку видів діяльності, які вимагатимуть реєстрації відповідно до закону. Монако зазначила, що це пов'язано зі спробами Кремля сіяти російську пропаганду та впливати на громадську думку серед американців.
"Минулого літа міністерство звинуватило росіянина у багаторічних спробах вербувати та керувати політичними групами у Флориді, Джорджії та Каліфорнії від імені ФСБ Росії. Російський громадянин керував цими групами для публікації проросійської пропаганди та координував висвітлення цієї діяльності в російських ЗМІ. Американський народ має право знати, коли іноземний уряд намагається вплинути на політичні рішення чи громадську думку тут, у США. У Міністерстві юстиції ми робимо все можливе, щоб викрити цю поведінку. Ми працюємо з Конгресом, щоб модернізувати наш Закон про реєстрацію іноземних агентів та дати нам інструменти, які потрібні у відповідь на сьогоднішнє загрозливе середовище", - наголосила заступниця міністра юстиції США Ліза Монако.
- Голос Америки
Під Авдіївкою російські сили втрачають багато танків через "невдалі лобові атаки" – аналітики
Бої на Донбасі змістилися до міста Авдіївка після того, як українським військам вдалося зупинити російський наступ на Бахмут, повідомляють західні ЗМІ та експерти. Військові аналітики пишуть, що російські війська втрачають значну частину бронетехніки, намагаючись оточити Авдіївку, а також залучають більш досвідчених найманців з числа «вагнерівців» – тих, що воювали ще в Югославії на початку 1990-х років.
Американський телеканал CNN повідомляє, що влада Авдіївки закликає людей евакуюватися, оскільки критичні ресурси, такі як мобільний зв’язок і електрика, перервані через постійні обстріли Росії.
Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив у мережі Telegram, що з неділі в місті відключать комунальні послуги, оскільки «щодня все більше міста піддається обстрілам і руйнаціям».
«Місто стирають з лиця землі. Треба покинути місто», – написав Барабаш у своєму телеграм-каналі. Він сказав, що після евакуації комунальників «не буде кому обслуговувати генератори чи запускати мобільну вежу».
«Зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались!» – написав Барабаш у своєму телеграм-каналі.
Водночас в інтерв’ю українським ЗМІ Барабаш сказав, що це не означає, що українські війська готові полишити місто.
За даними британської військової розвідки, останніми днями Росія «ціною великих втрат у бронетехніці» намагається оточити Авдіївку з півдня.
Попри те, що російські військові, ймовірно проходили певний період навчання в Білорусі, «формування все ще демонструє обмежену боєздатність, мовиться у повідомленні».
«Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими лобовими атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар», – мовиться у повідомленні британської розвідки.
Також аналітики говорять, що російська армія має «проблеми з поганою дисципліною та низьким моральним духом».
Експерти Вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що крім регулярних військ, у боях навколо Авдіївки залучено «обмежені високоякісні елементи «Групи Вагнера», зокрема, бойовиків, які мають досвід ще з часів війн у Югославії на початку 1990-х років. Цим експерти пояснюють відносний успіх боїв за Авдіївку для росіян.
«Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути певні елементи «Вагнера» в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені та менш якісні елементи Донецької народної республіки (ДНР) у їхніх спробах взяти селище. Якщо такі бойовики «Вагнера» воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі протягом останнього тижня», – мовиться у повідомленні ISW.
"Винищувачі не допоможуть українцям на цьому етапі війни" - міністр оборони США
Пентагон розглядає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу. На цьому наголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил у вівторок, 28 березня.
Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни.Міністр оборони США Ллойд Остін
Слухання були присвячені проекту бюджету США на 2024 рік. Остін також підкреслив, що Сполучені Штати підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно.
“Наша Стратегія національної оборони визначає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу. Під керівництвом президента Байдена Сполучені Штати згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з оборони України, яку я очолюю. І ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Остін у своєму вступному слові.
Відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блументаля про надання Україні сучасних винищувачів, Остін зауважив, що на цьому етапі війни вони не критичні.
“Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно”, - заявив міністр оборони США під час слухань в комітеті Сенату.
Немає нічого дорожчого, ніж воювати. Готуватися до війни – це дуже дорого, але не дорожче, ніж воювати. Підготовка до війни може їй запобігти, і це наша мета. Ми повинні діяти невідкладно, щоб унеможливити війну наддержав.Генерал Марк Міллі
За словами міністра, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.
“Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння”, - вважає Остін.
Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі стверджує, що допомога Україні - в національних інтересах Сполучених Штатів. Але якщо американській армії доведеться воювати, то вони готові, додав генерал.
“Вперше США зіштовхнулись з двома великими ядерними державами, національні інтереси яких протистоять нашим. Китай та Росія мають засоби, щоб загрожувати нашим інтересам і нашому способу життя. Але війна з жодною із цих держав не є неминучою. Немає нічого дорожчого, ніж воювати. Готуватися до війни – це дуже дорого, але не дорожче, ніж воювати. Підготовка до війни може їй запобігти, і це наша мета. Ми повинні діяти невідкладно, щоб унеможливити війну наддержав. Жоден супротивник не повинен недооцінювати відданість нашої нації та силу нашої армії”, - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
За словами генерала Міллі, нині американська армія перебуває у найвищому стані бойової готовності, на випадок можливого протистояння.
“Наразі 60% наших активних сил перебувають у найвищому стані готовності, і в разі потреби будуть на бойових позиціях менш ніж за 30 днів, перевищуючи наші мінімальні стандарти. 10% будуть на позиціях менш ніж за 96 годин. Армія Сполучених Штатів готова”, - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Міллі також наголосив, що ключове джерело американської сили - це велика мережа партнерів. За його словами, лише у березні Сполучені Штати провели 63-ри спільні навчання з союзниками. Крім того, американці щотижня навчають понад 5000 українських військових на території сусідніх держав, про це Міллі заявив під час аналогічних слухань в Комітеті із Міжнародних Справ Палати Представників минулого тижня.
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