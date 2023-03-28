План Ґроссі для ЗАЕС: захищати «об'єкт, а не територію» і вивести російську зброю з території станції

Керівник агенції з ядерної енергетики ООН планує запропонувати новий підхід до створення безпечних умов для роботи Запорізької атомної електростанції. Розмовляючи з агентством Reuters напередодні своєї поїздки до окупованого російськими військами Запоріжжя, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі сказав, що його спроба досягти згоди щодо ЗАЕС “все ще жива”.

«Я впевнений, що можна встановити певну форму захисту, можливо, не наголошуючи стільки на ідеї зони, скільки на самому захисті: що люди повинні робити або не повинні робити, щоб захистити (завод) мати територіальну концепцію», – сказав Ґроссі у розмові, яку записала з ним агенція Reuters.

Він наразі не оприлюднює повного тексту угоди щодо захисту окупованої Росією Запорізької АЕС, але коригує її відповідно до позиції України, сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

“Я в жодному разі не здаюся. Я думаю, навпаки, нам потрібно примножувати наші зусилля, нам потрібно продовжувати”, - цитує інформагентство Рафаеля Ґроссі.

Дипломати, на яких посилається Reuters, кажуть, що остання пропозиція Гроссі більше не включає визначений радіус навколо заводу для позначення “зони безпеки”, оскільки Україна не хоче угоди, що фактично визнала б чи дозволила російську військову присутність на станції.

Інші елементи плану Гроссі включають відсутність вогневих ударів “з чи по” ЗАЕС, а також виведення важкого озброєння з території навколо станції.

Як повідомляв Голос Америки, Ґроссі цього тижня планує відвідати найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС.

Перебуваючи у понеділок у Запоріжжі, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Ґроссі заявив, що Україна «має цілковиту підтримку МАГАТЕ».

У своєму твітер-повідомленні МАГАТЕ повідомляє, що Ґроссі побував і на Дніпровській ГЕС, яка «є важливою складовою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції».

Агентство Reuters цитує слова президента Зеленського, який сказав, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із Запорізької АЕС і прилеглих районів будь-які ініціативи щодо відновлення ядерної безпеки приречені на провал».

Ґроссі назвав ситуацію на заводі «дуже небезпечною» і дуже нестабільною. З моменту вторгнення Росії станція 6 разів втрачала зовнішнє джерело живлення, змушуючи персонал запускати аварійні дизельні генератори для охолодження реакторів.

За словами Ґроссі, загрозлива ситуація склалася з водопостачанням через окупацію росіянами Нової Каховки, де розташована Каховська ГЕС, адже воду з водосховища використовують для охолодження реакторів.