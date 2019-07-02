Тіла з неба - безбілетники ризикують життям у технічних відсіках авіалайнерів

У Лондоні з’ясовують особу чоловіка, тіло якого, як вважають, випало з пасажирського авіалайнера, що заходив на посадку.

Тіло знайшли неділю в саду одного з помешкань у південній частині британської столиці.

“На цьому етапі поліція вважає, що той чоловік намагався пролетіти без квитка і випав з шасі літака компанії Авіалінії Кенії, який прибув до Хітроу”, - сказано в офіційному повідомленні лондонської поліції.

У порожнині шасі того літака після приземлення знайшли речі: сумку, воду і їжу.

Лондонська преса цитує місцевого мешканця, який стверджує, що бачив, як тіло впало у сусідському саду ледве не на господаря того будинку.

У тих репортажах йдеться, що тіло найімовірніше було заморожене унаслідок майже дев'яти годинного перельоту з Найробі до Лондона.

Авіалайнери піднімаються на висоту кількох тисяч метрів, де температура може сягати нижче -60С (-81F).

Випадки, коли люди намагаються пролетіти, переховуючись у технічних порожнинах літаків, непоодинокі.

Один з останніх трагічних випадків у Лондоні був зафіксований 2015 року, коли тіло чоловіка впало на крамницю у лондонському районі Річмонд поблизу Хітроу.

Ще одну людину тоді виявили у важкому стані у технічній порожнині авіалайнера, що прилетів з Йоганнесбурга.

9 вересня 2012 року на тротуарі у південно-східній частині Лондона виявили тіло мешканця Мозамбіка.

Розслідування дійшло висновку, що Жозе Матада намагався перелетіти, сховавшись у літаку Британських авіаліній, що летів з Анголи.

У серпні того ж року в Хітроу було виявлене мертве тіло чоловіка у порожнині шасі літака, що прибув Кейп Тауна.

Фахівці кажуть, що людям, які намагаються летіти у технічних порожнинах великих літаків, загрожують багато небезпек: травми, коли шасі піднімається у відсік, а також переохолодження, брак кисню і перепади тиску повітря, коли авіалайнери піднімаються на крейсерську висоту.

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Літаки опускають колеса перед посадкою на висоті кількох тисяч метрів і тоді люди, які переховуються у відсіку шасі, можуть випадати.