Командувач есмінця США подякував українцям за гостинність перед участю в Sea Breeze

Есмінець Carney типу Arleigh Burke та ракетний крейсер класу Ticonderoga - Hue City відправились від Одеси для участі в морській частині військових навчань Sea Breeze, повідомляють ВМС США в Європі та Африці.

Есмінець США Carney та крейсер США Hue City в Одесі перед участю в Sea Breeze

Навчання Sea Breeze-2017 проводяться спільно Україною та США з залученням міжнародних партнерів і надають можливість військовим країн-учасників взаємодіяти під час реалістичних навчань на морі, щоб набути досвід та відпрацювати злагодженість.

«Sea Breeze – фантастична нагода посилити довіру та розпочати спілкування між країнами-учасниками», - зазначив капітан Ден Ґ​іллен, командуючий Hue City. «Стабільність та безпека регіону є надзвичайно важливою і ці навчання дозволяють ВМС країн-учасників спільно діяти та навчатися в Чорному морі».

Обидва кораблі прибули до Одеси 10 липня. Протягом перебування в порту, моряки обох суден мали можливість відвідати пам’ятки Одеси.

«Ми вдячні українцям за гостинність, - сказав командувач Carney Пітер Галворсен, - Одеса – чудове місто з живою культурою і багатою історією. Ми в захваті від можливості взяти участь в морському етапі Sea Breeze-2017. Ми завжди прагнемо покращувати нашу здатність взаємодіяти з союзниками та партерами в регіоні».

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