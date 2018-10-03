Податківці США розслідуватимуть можливі махінації родини Трампа

Податківці штату Нью-Йорк розпочали слідство на основі звинувачень в податкових махінаціях, висунутих проти родини Трампа в дослідженні видання The New York Times.

Видання стверджує, що президент Дональд Трамп і його родина створили імперію в сфері нерухомості, вдаючись до "випадків відвертого шахрайства", та уникаючи оподаткування на сотні мільйонів доларів.

"Податковий департамент розглядає звинувачення статті в The New York Times і ретельно розглядає всі можливі шляхи для слідства", - заявив речник Департаменту податків та фінансів штату Джеймс Газзаль, повідомляє Bloomberg.

В своєму дослідженні The Times заявляють, що Трамп отримав від свого батька, Фреда Трампа, набагато більше, ніж він раніше заявляв і що його батько надавав підтримку бізнесові сина під час фінансових ускладнень.

До того ж, газета заявляє, що родина використовувала ряд схем, деякі можливо незаконні – для мінімізації податків.

"Звинувачення The New York Times у шахрайстві і ухиленні від оподаткування на 100% не відповідають дійсності", - наголошує Чарльз Гардер, юрист президента Трампа. "Ніхто не вдавався до шахрайства, або ухилення від оподаткування. Факти, на яких The Times базує свої несправедливі звинувачення, не відповідають дійсності".

Трамп-старший був успішним бізнесменом в сфері нерухомості і працював в таких районах Нью-Йорка, як Квінз та Бруклін. Податковий департамент штату вже відкрив слідство діяльності доброчинного фонду Трампа.

Речниця Білого дому, Сара Сандерс заявила: "Фреда Трампа немає вже майже двадцять років і сумно бачити цю несправедливу атаку проти родини Трампів від занепадаючого The New York Times".

"Десятки років тому податкова адміністрація схвалила ці операції", - додала вона.

В газеті йдеться про те, що заяви Трампа, що він отримав лише один мільйон доларів є невірними. Видання стверджує, що розглянуло 100 000 документів, включаючи податкові звіти Фреда Трампа, і стверджують, що діти Фреда Трампа отримали активів теперішня вартість яких становить 413 мільйони доларів

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