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Податківці США розслідуватимуть можливі махінації родини Трампа

  • Голос Америки
Дональд Трамп, 1995

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Податківці штату Нью-Йорк розпочали слідство на основі звинувачень в податкових махінаціях, висунутих проти родини Трампа в дослідженні видання The New York Times.

Видання стверджує, що президент Дональд Трамп і його родина створили імперію в сфері нерухомості, вдаючись до "випадків відвертого шахрайства", та уникаючи оподаткування на сотні мільйонів доларів.

"Податковий департамент розглядає звинувачення статті в The New York Times і ретельно розглядає всі можливі шляхи для слідства", - заявив речник Департаменту податків та фінансів штату Джеймс Газзаль, повідомляє Bloomberg.

В своєму дослідженні The Times заявляють, що Трамп отримав від свого батька, Фреда Трампа, набагато більше, ніж він раніше заявляв і що його батько надавав підтримку бізнесові сина під час фінансових ускладнень.

Фред Трамп, батько Дональда Трампа, фото 1987 року
Фред Трамп, батько Дональда Трампа, фото 1987 року

До того ж, газета заявляє, що родина використовувала ряд схем, деякі можливо незаконні – для мінімізації податків.

"Звинувачення The New York Times у шахрайстві і ухиленні від оподаткування на 100% не відповідають дійсності", - наголошує Чарльз Гардер, юрист президента Трампа. "Ніхто не вдавався до шахрайства, або ухилення від оподаткування. Факти, на яких The Times базує свої несправедливі звинувачення, не відповідають дійсності".

Трамп-старший був успішним бізнесменом в сфері нерухомості і працював в таких районах Нью-Йорка, як Квінз та Бруклін. Податковий департамент штату вже відкрив слідство діяльності доброчинного фонду Трампа.

Речниця Білого дому, Сара Сандерс заявила: "Фреда Трампа немає вже майже двадцять років і сумно бачити цю несправедливу атаку проти родини Трампів від занепадаючого The New York Times".

"Десятки років тому податкова адміністрація схвалила ці операції", - додала вона.

В газеті йдеться про те, що заяви Трампа, що він отримав лише один мільйон доларів є невірними. Видання стверджує, що розглянуло 100 000 документів, включаючи податкові звіти Фреда Трампа, і стверджують, що діти Фреда Трампа отримали активів теперішня вартість яких становить 413 мільйони доларів

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