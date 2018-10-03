New York Times пише, що Трамп має спадщину зі статків, які приховували від оподаткування

Білий дім назвав “оманливою” публікацію в New York Times, в якій стверджується, що Дональд Трамп брав участь в оборудках з метою уникнення оподаткування на багатомільйонні статки від його батьків.

Газета провела розслідування, використовуючи розповіді колишніх працівників батька Дональда Трампа, нью-йоркського підприємця Фреда Трампа, і те, що названо сотнями сторінок документів включно з податковими звітами покійного Трампа - старшого.

Газета серед іншого ставить під сумнів твердження президента Трампа, що він сам заробив свої статки, почавши з позиченого у батька одного мільйона доларів.

Натомість у публікації наголошено, що його спадщина тепер відповідала б сумі принаймні $413.

Речниця Білого дому Сара Гакабі Сандерс зауважила у заяві, що “Фреда Трампа немає вже майже двадцять років, і дуже сумно спостерігати за цим оманливим нападом на родину Трампів з боку провальної New York Times. Багато десятиліть тому IRS (податкова служба США) закрила ті трансакції”.

Податкова служба штату Нью-Йорк повідомила, що вивчає звинувачення з публікації.

Агентство Reuters повідомляє, що національна податкова служба IRS ще не відповіла на прохання прокоментувати повідомлення.

Тим часом New York Times цитує правників, які висловлюють думку, що судові переслідування за тими обвинуваченнями малоймовірні через вибігання терміну давності, хоча певні покарання і штрафи можливі.

Газета стверджує, що Фред Трамп почав переводити гроші Дональду Трампу та іншим нащадкам ще коли вони були маленькими дітьми і що кошти з тієї нерухомості надходять їм і досі.

Згідно з публікацією Трамп допомагав батькові розбудовувати бізнес-імперію, ухиляючись від податків, включно з тим, що газета назвала неналежними податковими відрахуваннями.

Прикладом названо твердження про заниження вартості нерухомості, щоб скорочувати податки на неї.

New York Times звинувачує Дональда та інших нащадків Фреда Трампа у заснуванні фальшивих корпорацій, щоб приховувати там великі суми, отримані від батька.

Газета доходить висновку, що родина Трампів заплатила лише невелику частину податків, які мали бути заплачені відповідно до федеральних податкових законів.

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