Тиждень без податків на шкільне приладдя проводять у США

Наближається вересень і для багатьох сімей це означає, що саме час готуватись до школи і робити шкільні закупи. В США, щоб допомогти батькам школярів підготуватись до нового навчального, року в липні-серпні низка штатів проводить так звані безподаткові тижні на шкільні товари.

На цей час тимчасово знижується, або усувається податок на продаж на такі товари, як шкільне приладдя, одяг, взуття і навіть комп'ютери. Для того, щоб придбати товари без податків не потрібне учнівське, чи студентське посвідчення - знижку отримують всі. Однак перелік товарів регламентовано. Як правило, вартість товарів не має перевищувати сто доларів, однак вартість загальної покупки може бути вищою.

Тривалість податкових канікул в різних штатах різна - від двох днів, що припадають на вихідні, до цілого тижня.

Цієї неділі штат Меріленд розпочинає свій безподатковий тиждень на шкільні товари, повідомляє керівництво штату. Податок не буде стягуватись зі шкільних товарів з 11 по 17 серпня. Пільгові умови поширюються на одяг та взуття вартістю до 100 доларів, шкільні портфелі/рюкзаки до 40 доларів.

Деякі штати, такі як Алабама та Флорида крім тижня безподаткового продажу шкільного приладдя також проводять тиждень готовності до надзвичайних ситуацій, протягом якого не стягується податок на продаж при торгівлі каністрами палива, генераторами, системами радіозв'язку.

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