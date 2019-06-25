17 американських мільярдерів закликали запровадити у США податок на багатство

Підписанти пропонують збирати один цент з кожного долара, якщо статки особи становлять 50 та більше мільйонів доларів, та додатковий один цент з кожного долара на статки більше мільярда. За словами авторів листа такий крок протягом наступних років принесе національному бюджету 3 трильйона доларів.

Час збільшити наші податки

Лист адресований до кандидатів у президента на виборах 2020-го року і озаглавлений "Час збільшити наші податки".

У листі автори стверджують, що «Америка має моральний, етичний та економічних обов’язок збирати більше податків з багатих». «Податок на багатство допоможе вирішити проблему кліматичних змін, покращить економіку, стан здоров’я населення, збільшить можливості та посилить демократичні свободи. Введення податку на багатство в інтересах нашої республіки», - йдеться в листі.

Податок на багатство допоможе вирішити проблему кліматичних змін, покращить економіку, стан здоров’я населення, збільшить можливості та посилить демократичні свободи.

Підписанти закликають до цього кроку, звертаючи увагу на зростання прірви між найбагатшими людьми планети та середнім класом, який за їх словами, вже зараз платить податок на багатство у формі податку на нерухомість. Адже саме дім для багатьох американських родин - їхнім найціннішим майном.

Автори листа кажуть, що їх звернення не є підтримкою конкретної партії чи жодного з кандидатів. Втім в самому листі згадується, що учасники перегонів від демократичної партії сенатор Елізабет Воррен, мер Піт Бутиджидж та конгресмен Бето О’Рурк підтримують ідею податку на багатство.

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