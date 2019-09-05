Сенатори США відзначили зусилля України в подоланні корупції, відкриття Вищого антикорупційного суду

Антикорупційні реформи в Україні були темою першої зустрічі сенаторів США Рона Джонсона та Кріса Мерфі з членами нового уряду України, Пише Посольство США в Києві.

Сенатори, які заявляли, що їм відмовлено у в'їзді до Росії, прибули з візитом до України.

На початку візиту американські законодавці зустрілись з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і взяли участь у церемонії відкриття роботи українського Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні сенатор Рон Джонсон та я – в Україні. Ранкові події візиту наголошують на пріоритеті президента Зеленського у подоланні корупції. Ранок з новим генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Тепер відвідуємо церемонію відкриття нового антикорупційного суду з президентом Зеленським", - написав сенатор Мерфі у Twitter.

Створення Вищого антикорупційного суду – є важливим кроком на шляху подоланні корупції. В Посольстві США висловили сподівання, що новостворений суд буде "добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні".

З початком роботи антикорупційного суду України привітав і Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган та інші міжнародні партнери України.

"Сьогодні розпочинає роботу Вищий антикорупційний суд України. Вітаю Україну з цим. ЄС продовжить підтримувати суд у виконанні важливої ролі в подоланні корупції!" – написав Ган у Twitter.

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