Для в'їзду до США іноземці повинні будуть надати посвідку про вакцинацію

Починаючи з листопада Сполучені Штати змінять правила в'їзду до США, повідомили в Білому домі.

Згідно з новими правилами, іноземці, які прибувають до США, перед посадкою на літак повинні будуть пред'явити посвідчення про вакцинацію від COVID-19, а також результати тесту.

"Ми перейдемо на цю більш сувору глобальну систему, щоб мати однаковий підхід до всіх країн. Це включає вимогу до іноземців пройти вакцинацію, підтвердити, що вони пройшли щеплення, здати тести і відповідати вимогам відслідковування контактів", - оголосив пресі координатор Білого дому з питань COVID Джеффрі Зієнтс в понеділок.

Повністю вакциновані особи після прибуття до США не повинні будуть проходити карантин.

Наразі у США діють обмеження на в'їзд для тих, хто протягом 14 днів перед прильотом до США перебував в певних країнах. В цьому переліку більше 30 країн Європи та Азії. Нові правила полегшать в'їзд для громадян цих країн.

В статті використано матеріали АР.

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