Тисячі гектарів горять на західному узбережжі США

В штаті Орегон евакуювали тисячі мешканців через велику пожежу, яка розгорілась в окрузі Клакамас, на півдні від Портленда. Полум'я охопило 93 тисячі гектарів.

“В деяких регіонах пожежа настільки сильна і небезпечна, що доводиться евакуйовувати навіть пожежників.” - заявляє губернатор штату Кейт Браун

У окрузі Маріон евакуйована жінка роповіла NewsChanell 21, що вона та сусіди залишили позаду, коли вона мчала з пекла.

Вогонь з обох боків, вітри, летить попіл. Це було ніби їхати крізь пекло

"Вогонь з обох боків, вітри, летить попіл. Це було ніби їхати крізь пекло", - сказав Джоді Еванс.

Люди постили дописи в соціальних мережах з помаранчевим небом і попелом, який падав, як дощ, на машини, будинки та громади.

У штаті Вашингтон евакуювали мешканців щонайменше 150 будинків. Тут пожежа розгорілась на 809 гектрах. В одному із міст на сході Штату Малден згоріло 80 відсотків будівель, включаючи пожежну станцію, пошту, мерію та бібліотеку. Губернатор Вашингтону Джай Інслі попередив мешканців про небезпечні погодні умови - сухе повітря і вітри.

"Майже всі ці пожежі якоюсь мірою були спричинені людиною. Якщо ви можете уникнути перебування назовні, адже це може викликати навіть найменшу іскру, я сподіваюся, що люди можуть уникнути цього”.

За інформацією CNN, станом на ранок середи, райони, де проживає понад 30 мільйонів людей у п’яти західних штатах - Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії, Неваді та Арізоні - перебувають у червоній зоні небезпеки.

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