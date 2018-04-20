В ЄБРР пояснили, як з третьої спроби таки продати ОПЗ і чому "Приватбанк" може залишиться у держави до 2021 року

"В моїй країні кажуть: "Мух на оцет не піймаєш". Так прокоментував приватизаційні плани в Україні управляючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

"Те як це (приватизація - ГА) дотепер проводилось – далеко від стандартів приватизації у світі – тому люди не приходять", - наголосив Франсіс Маліж.

Маліж відзначив, що новий український закон про приватизацію дозволяє проводити кращі приватизаційні процеси, однак, залишаються важливі питання стосовно активів, запропонованих до продажу.

Якщо це (борг ОПЗ перед Фірташем - ГА) не реструктуризувати, то інвестори з гарною репутацією ніколи не прийдуть і ми це продемонстрували вже два рази, тому можливо, треба це продемонструвати втретє, лише, щоб всі зрозуміли

Україна двічі безуспішно виставляла на продаж Одеський припортовий завод, приватизація якого не викликала зацікавленості інвесторів значною мірою через наявність у заводу боргу перед олігархом Дмитром Фірташем, проти якого введені санкції США.

"Якщо це (борг перед Фірташем - ГА) не реструктуризувати, то інвестори з гарною репутацією ніколи не прийдуть і ми це продемонстрували вже два рази, тому можливо, треба це продемонструвати втретє, лише, щоб всі зрозуміли. Однак, вважаю, всі зрозуміли – вже два рази був провал, тому потрібно провести реструктуризацію відповідним чином і тоді завод привабить дуже гарних інвесторів", - наголошує Маліж.

Маліж закликав провести оздоровлення підприємств перед приватизацією, щоб зменшити ймовірність таких ускладнень, як наявність процедури банкрутства, загублених реєстрів акціонерів, проблеми з правами власності та інших.

"Якщо ми проведемо мінімальну роботу – не повне оздоровлення, адже жодна країна, як і Україна, не зможе повністю оздоровити 3 000 компаній перед продажем, однак, якщо ми інвестуємо трохи часу у мінімальне необхідне очищення, то приватизація буде набагато більш успішною і, вважаю, це досяжно", - наголошує Маліж.

А от приватизація банків, які опинились в державній власності після фінансової кризи, вимагатиме покращення їх управління, переконаний експерт.

ЄБРР допомагає в покращенні управління "Ощадбанку". "Ми хотіли б бачити приватизацію банку. Я наполягаю, що для цього потрібно відповідне управління в державних банках", - наголосив Маліж.

Парламент має повернутись до нещодавно відхиленого закону стосовно реформи управління державних банків, переконаний посадовець.

"Привату" немає причини залишатись державним і я б хотів, щоб його було швидко приватизовано. В цьому випадку з огляду на травму, яку пережив банк, вважаю, що не варто очікувати приватизацію до 2021 року

"Я відкритий до діалогу з парламентарями стосовно того, які можливо змінити закони, як і, гадаю, міністр. Однак, гадаю, потрібно покращувати управління державними банками, що буде корисним і відкриє можливість для приватизації", - додав він.

А от приватизації "Приватбанку", на думку експерта, не варто очікувати раніше 2021 року. "Він пройшов дуже складний шлях, велику кількість кредитів потрібно було переоцінити. Це створило значні складнощі і банк було націоналізовано. Тепер бізнес стабілізовано. Є новий керівник. Ми маємо гарне управління. Тепер ми маємо поновити кредитування на міцних засадах і коли бізнес поновиться, його можна буде знову продати. "Привату" немає причини залишатись державним і я б хотів, щоб його було швидко приватизовано. В цьому випадку з огляду на травму, яку пережив банк, вважаю, що не варто очікувати приватизації до 2021 року", - заявив Маліж.

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