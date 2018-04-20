ЄБРР: В Україні все ще "зникає" забагато газу

"Потрібно давати людям гроші, а не знижку на газ" і монетизувати субсидії - наголосив управляючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

Франсіс Маліж назвав відповідне регулювання енергетичного сектору, збільшення конкуренції у видобутку газу і зменшення ролі держави, серед складових, необхідних для створення конкурентного ринку газу в Україні

"Я не кажу, що не існує зобов’язання держави надавати газ бідним людям, але потрібно, щоб тут відігравали роль ринкові механізми, а вони не задіяні через державні зобов’язання", - наголосив посадовець.

Говорять, що на ринку видобутку газу домінує "Укргазвидобування" і це, великою мірою, правда

Потрібно посилити конкуренцію у видобутку газу і краще регулювати його розподіл, переконаний Маліж.

"Потрібно, щоб була конкуренція у видобутку газу. Говорять, що на ринку видобутку газу домінує "Укргазвидобування" і це, великою мірою, правда. Для того, щоб це виправити потрібно покращити процес ліцензування і інвестиційне середовище", - наголосив він.

"Забагато газу все ще "зникає" під час розподілу і, говорячи "зникає", я не маю на увазі, що він зникає для всіх. Забагато газу все ще крадеться під час розподілу", - вважає Маліж.

Кредитна лінія для закупівлі газу "Нафтогазом" прив’язана до реформи корпоративного управління і більш широких реформ в енергетиці. Якщо не буде плану МВФ і прогресу в реформи енергетиці, то цю лінію, ймовірно, не буде поновлено

Посадовець наголосив, що ряд проектів кредитування державного сектору ЄБРР залежить від втілення реформ. Так, зокрема, "кредитна лінія для закупівлі газу "Нафтогазом" прив’язана до реформи корпоративного управління і більш широких реформ в енергетиці, - зазначив посадовець, - якщо не буде плану МВФ і прогресу в реформи енергетиці, то цю лінію, ймовірно, не буде поновлено. Однак, якщо прогрес в цій сфері буде, то ми з радістю поновимо лінію, строк якої вийшов в січні. Її можна відкрити знову".

В газовому секторі все ще залишились корупційні можливості і щоб їх усунути, необхідно пришвидшити "анбандлінг" Нафтогазу" (відокремлення функції транспортування та функції постачання газу), наголошує посадовець.

"Анбандлінг" є надзвичайно важливим для конкурентного ринку газу, він також надзвичайно важливий, щоб захистити роль України в якості транзитної країни", - переконаний Франсіс Маліж.

"Це – в інтересах України. "Анбандлінг" не проводиться, щоб догодити ЄС, або ЄБРР, або МВФ. Він справді в інтересах України. Він відіграє велику роль в усуненні корупційних можливостей, які все ще залишились в газовому секторі", - додав він.

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