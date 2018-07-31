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США

Розкішне життя Манафорта розпишуть на суді над ним

У переліку свідків, яких викликає на суд над Полом Манафортом обвинувачення, – продавці вишуканих килимів, одягу, агенти з нерухомості та інші люди, які розкажуть суду, як саме Пол Манафорт витрачав гроші.

Як повідомлялось, у вівторок в Александрії (штат Вірджинія) починається перший судовий процес над Полом Манафортом – американським політтехнологом, який, згідно з обвинуваченням, таємно отримав десятки мільйонів доларів за багаторічну співпрацю в Україні з проросійською "Партією регіонів" Віктора Януковича.

Згідно з документами, оприлюдненими до суду, Пол Манафорт заробив в Україні принаймні $60 мільйонів

Манафорт відкидає усі обвинувачення і зокрема у тому, що він приховав від оподаткування отримані з України гроші.

Противники Трампа відкрито висловлюють сподівання, що суд стане першою сходинкою до відставки Трампа.

"Крах адміністрації Трампа починається... Манафорт буде першим. Трамп може бути останнім. Але всім кришка", - йдеться у одному з твітів, які набули вірусної популярності (понад півтори тисячі поширень).

Судові подання стали результатом роботи спеціальної прокуратури Роберта Мюллера, яка з’ясовує, чи вступали представники виборчої команди Трампа у змову з Росією у намаганні вплинути на результати президентських виборів у США.

Прихильники президента та критики Роберта Мюллера – якому сам президент та консеративні американські ЗМІ закидають упередженість та близькість до Демократичної партії США, – звертають увагу, що справа Манафорта жодним чином не пов'язана із його роботою у виборчому штабі Трампа та президентською кампанією останнього.

"Думаю, можна впевнено сказати, що мало кого турбує ситуація з Манафортом, і ситуація не зміниться, доки не буде продемонстровано істотний зв'язок його справи з президентом США. Думаю, що обвинувачення проти нього підкріплені доказами, але подивимося", - твітує колишній ведучий каналу Fox News Білл Орайлі.

Адвокат Манафорта відкинув будь-яку можливість того, що його підзахисний може піти на угоду із слідством.

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