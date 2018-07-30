Понад 60 мільйонів доларів заробив Манафорт в Україні

Колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, згідно з документами, оприлюдненими напередодні судового засідання в м. Александрія, Вірджинія, заробив понад 60 мільйонів доларів, працюючи політичним консультантом, або політтехнологом.

Прокуратура планує довести, що Манафорт не сплатив податки зі значної частини свого прибутку в Україні. За кілька днів судового засідання між юристами Манафорта і командою прокурора Мюллера розгорілася суперечка щодо доцільності долучення до матеріалів справи 474 сторінок, які детального ілюструють роботу Манафорта та його колег в Україні. Юристи Манафорта стверджують, що це - «нерелевантні, зайві докази, які будуть упереджувати присяжних та на вивчення яких піде багато часу».

Прокуратура, у свою чергу, зазначає, що матеріали, оприлюднені наприкінці минулого тижня, «демонструють обсяг роботи, яку виконував Манафорт».

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