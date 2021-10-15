Польща дозволяє прикордонникам виганяти шукачів притулку і зведе стіну від Білорусі

Польський парламент 14 жовтня затвердив виділення $404 мільйонів на спорудження стіни вздовж кордону з Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів.

Варшава також схвалила закон, який даватиме право польським прикордонникам негайно виганяти іноземців, які намагаються переходити кордон без дозволу.

...кількість спроб перетину кордону не зменшується, а зростає.

Згідно з міжнародними законами країни повинні розглядати прохання іноземців про притулок, навіть якщо ті особи незаконно перетинають кордон.

Але Польща та сусідні країни - члени Європейського Союзу: Литва і Латвія кажуть, що білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком, сприяє потокам мігрантів з Близького Сходу у відповідь на європейські санкції.

ЄС, а також США та зокрема Україна, не визнали минулі президентські вибори у Білорусі і засудили Лукашенка за масові арешти, тортури й переслідування білоруської опозиції.

Правозахисні організації кажуть, що мігранти стали для режиму Лукашенка інструментом тиску на Європу, а також виявилися жертвами цього протистояння.

Шукачі притулку зокрема з Іраку та Афганістану прибувають до Білорусі літаками, а потім рухаються в бік кордонів Євросоюзу, але прикордонники Польщі, Литви й Латвії споруджують огорожі з колючого дроту і намагаються не впускати мігрантів.

«Попри те що на польсько-білоруській ділянці державного кордону було встановлено колючий дріт та розсувні загорожі, кількість спроб перетину кордону не зменшується, а зростає», - цитує Reuters обґрунтування, яке подавали польським парламентарям.

З січня до вересня цього року польська прикордонна служба запобігла 9 287 спробам перетину кордону з Білорусі в Польщу, і з них 8 000 були зафіксовані лише за два останні місяці.

В умовах наближення зими надходять повідомлення про принаймні 6 мігрантів, яких знайшли мертвими у регіонах поблизу кордону.

Польська стіна на кордоні з Білоруссю передбачає використання відеокамер та інших технічних засобів виявлення людей.

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