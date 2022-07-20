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- Голос Америки
США дають нову підтримку українським фермерам, в той час, як Путін "атакує аграрне господарство"
Російський президент Путін знає, наскільки важливим є агросектор для економіки України і атакує його, заявила адміністраторка Агентства з міжнародного розвитку США Саманта Пауер. Вона нагадала - сільське господарство забезпечувало 40% експорту країни і 20% ВВП.
"Росія скидає бомби на українські поля, руйнує аграрне обладнання і фактично блокує мільйони тонн українського зерна, яке застрягло в портах", - додала посадовиця у відеозверненні, присвяченому оголошенню нової допомоги українським аграріям.
Пауер оголосила нову програму США «Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні» (Agriculture Resilience Initiative – AGRI), обсягом 100 млн. доларів.
"Ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – таких, як насіння, добрива, с/г техніка та пестициди; вона також допоможе збільшити потенціал відповідної інфраструктури та здатність ефективно здійснювати експорт аграрної продукції, розширити доступ виробників до фінансування та спроможність українського бізнесу до здійснення сушки, тимчасового зберігання та переробки продукції сільського господарства", - повідомило USAID.
Американське відомство оголосило також про плани залучити додатково ще 150 млн. дол. на реалізацію Ініціативи від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу.
Українській міністр агрополітики Микола Сольський подякував США за коордиданцію міжнародної допомоги та підтримку України.
В США занепокоєні через зростання цін на продовольство та підвищення загрози голоду в світі.
"Зростання цін на продовольство впливає не лише на країни регіону, але і на віддалені країни", - заявив напередодні речник Держдавного департаменту США Нед Прайс.
Він вказав на випалення та руйнування полів пшениці, напади на елеватори, переслідування українських фермерів і "можливо: найбільш гостре питання - блокування українських чорноморських портів".
Прайс привітав зусилля ООН та Туреччини із досягнення домовленості щодо розблокування українських портів.
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- Голос Америки
Олена Зеленська виступить у Конгресі США
Триває візит української першої леді до Вашингтона. Законодавці США збираються заслухати в середу першу Олену Зеленську під час її виступу на Капітолійському пагорбі. Президент України Володимир Зеленський перед виступом заявив, що Зеленська виступатиме від імені всіх українських матерів і жінок.
"І я справді вірю, що це почують ті, від кого залежить прийняття рішень у США", - сказав президент.
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала всіх членів Палати представників і Сенату прийти на виступ, сказавши, що це буде «важлива та своєчасна можливість почути безпосередньо першу леді Зеленську, дізнатися більше про жахливі втрати російського вторгнення та висловити нашу вдячність народу України за його боротьбу за демократію."
У вівторок, 19 липня Олена Зеленська зустрілась із першою леді США Джилл Байден, на запрошення якої прихала до США. Президент США Джо Байден також привітав Зеленську.
"Українська перша леді Олена Зеленська втілює таку саму стійкість і витривалість, як і її країна, - написав Байден у вівторок у Twitter, - Для Джилл та мене було честю вітати її в Білому домі сьогодні".
Це вже друга зуcтріч Зеленської та Байден. Раніше цього року Байден та Зеленська зустрічались в Ужгороді. Під час турне у травні Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну.
У вівторок Байден сказала, що під час поїздки Олена Зеленська познайомила її з великою кількістю біженців та попросила допомогти у питаннях психічного здоров’я постраждалого населення.
«Я повернулася і поговорила зі своєю командою, і, я думаю, що ви отримали мій лист про те, що ми робимо, щоб допомогти з психічним здоров’ям матерям і дітям, які, ви знаєте, постраждали від такої трагедії та звірств. І тому я працювала над цим. Команда працювала над цим», - цитують першу леді присутні на зустрічі у вівторок журналісти.
Білий дім каже, що Перша леді України відвідує Вашингтон, «щоб висвітлити людську ціну агресії Росії проти України». Серед основних тем обговорення - подальша підтримка США уряду України та її народу, який захищає свою демократію, зокрема, аби «впоратися зі значними людськими наслідками російської війни, які відчуватимуться протягом багатьох років».
«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», - написала перша леді України на свої сторінці у Facebook.
Під час візиту Олена Зеленська зустрілася із Державним секретарем Ентоні Блінкеним, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, представниками української діаспори та постраждалими від ракетного обстрілу в Краматорську українцями, які знаходяться на лікуванні у США.
23 липня Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів, пише посольство України в ЄС. Одна із секцій саміту відбудеться в Брюсселі і буде присвячена фізичному та психологічному відновленню українців, йдеться в повідомленні.
- Голос Америки
До кінця тижня Білий дім оголосить про нові HIMARS для України, на тлі планів Росії анексувати додаткові території – Кірбі
США готують новий пакет військової допомоги Україні і повідомляють, що Росія планує анексію нових українських територій, які вона контролює в Херсонській, Запорізькій областях, а також всієї території Донецької та Луганської областей. Новий пакет допомоги США включатиме додаткові системи HIMARS, інші реактивні системи залпового вогню та артилерійські боєприпаси.
Про це у вівторок 19 липня на брифінгу в Білому домі заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки.
Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет допомоги, надання зброї та обладнання для України, в рамках президентських повноважень.Джон Кірбі
«Насильницька анексія буде тяжким порушенням Статуту ООН. І ми не дозволимо їй залишитися без відповіді, чи без покарання. Ми будемо продовжувати надавати Україні безпекову допомогу. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет допомоги, надання зброї та обладнання для України, в рамках президентських повноважень. Це буде вже 16-й пакет допомоги Україні в рамках президентських повноважень з того часу, як президент заступив на посаду», – відзначив Джон Кірбі.
Представник Білого дому також заявив, що адміністрація планує викривати і надалі плани Росії, показуючи світу, що її плани щодо анексії території України є «продумані, незаконні та нелегитимні».
Посилаючись на розвідувальні дані, Кірбі заявив, що Росія готується до анексії території України, яку вона контролює, що є «прямим порушенням суверенітету України».
Ми бачимо численні докази, які наводить розвідка та які є у відкритому доступі, що Росія має намір спробувати анексувати додаткові українські територіїДжон Кірбі
«Ми бачимо численні докази, які наводить розвідка та які є у відкритому доступі, що Росія має намір спробувати анексувати додаткові українські території», – сказав Кірбі.
За його словами, Росія прагне втілити той самий сценарій, який вже використовувався у 2014 році під час анексії Криму, коли Росія встановлювала нелегітимних посадових осіб на територіях України, які опинялися під її контролем.
«І ми знаємо, їхні наступні кроки. Ми знаємо, що ці проксі-урядовці будуть робити. Вони оголосять фальшивий референдум про приєднання до Росії, а потім Росія використає ці референдуми як підставу для того, щоб оголосити про свій контроль над суверенною українською територією», – стверджує Кірбі.
За його словами, російські офіційні особи не повідомляють, коли планується провести так звані референдуми, але, судячи з заяв російських маріонеток на цих територіях, вони можуть відбутися вже у вересні, разом з регіональними виборами в Росії.
Тим часом Росія вже створює «умови на місцевості» для управління окупованими регіонами: відкриває відділення російських банків, встановлює рубль як головну місцеву валюту, саботує доступ до інтернету. За словами Кірбі, російські сили безпеки переслідують українців, які, на їхню думку, пов’язані з опором окупації.
«Наприклад, у Херсоні Росія захопила контроль над телевізійними вежами, створила лояльні до себе сили безпеки, замінила телекомунікаційну інфраструктуру і змусила жителів подавати документи на російське громадянство, почала видавати російські паспорти», – пояснює Кірбі.
Росія ставить керувати окупованими територіями російських громадян, які жодним чином не пов’язані з українськими територіями. Кірбі наводить приклад Сергія Єлісєєва, колишнього офіцера російських спеслужб, якого росіяни поставили керувати окупованою Херсонською областю.
За словами Кірбі, США будуть накладати санкції на таких осіб, як уже було зроблено минулого місця по відношенню до так званого «мера Мелітополя» та керіника і заступника керівника так званого «уряду ДНР».
Ми ніколи не визнаємо, що такі анексовані території належать РосіїДжон Кірбі
У відповідь на дії Росії США та їхні союзники і партнери запроваджуватимуть нові санкції, для того щоб Росія «стала ще більш ізольованоюу світі, ніж вона є зараз», сказав Кірбі.
«Ми ніколи не визнаємо, що такі анексовані території належать Росії, будемо підтримувати зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності за насильницькі депортації, переслідування опозиції та інших тяжких порушень прав людини, які скоює Росія», – сказав Кірбі.
США, за його словами, будуть нагадувати президенту Росії Володимиру Путіну про те, що він може не втримати ці території.
Українські військові будуть намагатися повернути ці території, українські громадяни чинитимуть опір російському контролю та намагатимуться вигнати РосіюДжон Кірбі
«Це не даність. Українські військові будуть намагатися повернути ці території, українські громадяни чинитимуть опір російському контролю та намагатимуться вигнати Росію, що вони і робили протягом останніх п’яти місяців», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні потрібно щонайменше 50 систем HIMARS і M270, щоб стримувати російські війська, і щонайменше 100 таких систем для того, щоб перейти у наступ для звільнення своїх територій. Про це Резніков заявив 19 липня під час дискусії, організованої дослідницьким та аналітичним центром «Атлантична рада».
За даними Пентагону, на 15 липня, США вже надали Україні вісім систем HIMARS, і за тиждень перед тим пообіцяли надіслати ще чотири, загалом найближчим часом Україна має мати 12 систем.
Як впливає війна на ситуацію із торгівлею людьми в Україні? Відео
Державний департамент США "глибоко стурбований ризиками торгівлі людьми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи внаслідок війни, а також ті, хто тікає з України". Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен з нагоди оприлюднення щорічного звіту про стан справ у сфері протидії торгівлі людьми.
У США допомагають новоприбулим українцям із житлом, пропонуючи тимчасовий притулок на одному з ранчо у Техасі. Відео
З початку повномасштабного російського вторгнення, приблизно 6 мільйонів українців були вимушені шукати безпечного притулку за кордоном. Понад 70 тисяч з них подалися до Сполучених Штатів.
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