Науковиця з України, яка розробила новий засіб контрацепції, отримала у США престижну нагороду MacArthur

Науковиця з України Поліна Лішко, яка працює в університеті Берклі в Каліфорнії, отримала престижну американську нагороду “для геніїв” MacArthur. Разом із цим, науковиця отримає 625 тисяч доларів фінансування досліджень протягом наступних п’яти років.

Поліна Лішко - професорка молекулярної та клітинної біології, працює в сфері репродуктивної фізіології. Її праця дозволила розробити новий негормональний засіб контрацепції для жінок і може дозволити розробку нових унісекс-контрацептивів та контрацептивів для чоловіків. Вона винайшла препарат, який впливає на сперму і не дозволяє сперматозоїдам запліднити яйцеклітину.

“Стипендія МакАртур змінює життя. Психологічно, це величезний поштовх - не лише для мене, але й для команди теж, тому що це демонструє визнання важливості репродуктивної фізіології”, - каже науковиця в коментарі університетському виданню.

В 2017 році Голос Америки писав про історію Поліни Лішко.

Науковиця працює разом із своїм чоловіком Юрієм Кірічком. Вони обоє закінчили Інституту фізіології імені Богомольця в Києві, а згодом перебрались працювати до США.

Подружжя говорить, що їм подобається те, як американські університети дають можливість поєднувати роботу над теоретичними дослідженнями з прикладною наукою. На їхній погляд, це дало їм можливість розвинути власний науковий потенціал та зробити внесок у світову науку.

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